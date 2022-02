Transmissão exclusiva da Rádio Cidade FM 94,7

publicado em 02/02/2022

A Votuporanguense já está escalada para a partida

A Votuporanguense já está pronta e escalada pelo técnico, Thiago Oliveira, para o jogo desta quarta-feira (2), contra a Matonense na Arena Plínio Marin. O jogo é transmitido com exclusividade pela Cidade FM, com a maior equipe esportiva do rádio na região.

Titulares

1 - Talles Lima

2 - Bruno Moura

3 - Diogo Henrique

4 - Miguel Alcantara

5 – Jair

6 - Anderson Santos

7 - Erick Salles

8 - Vinícius Diniz

9 – Marlon

10 – Murilo

11 – Israel

Reservas

12 - Kevin Lansini

13 - Júnior Almeida

14 – Einstein

15 - Abraão Lincoln

16 - Marcos Vinicius

17 - Henrique Santos

18 - Rafael Peixoto

19 - Matheus Reis

20 – Ricardinho