publicado em 12/02/2022

A equipe do São José sofreu duas baixas e o técnico Edson Vieira tem duas dúvidas para a partida de domingo (13) contra a Votuporanguense (Foto: Tião Martins/São José EC)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO time do São José desembarca em Votuporanga neste sábado (12), com pelo menos dois desfalques, para a partida contra o CAV. Tratam-se do lateral-direito Fábio Sá e também o atacante Alef, além de um meia e um atacante, que não tiveram seus nomes divulgados e são dúvidas para o técnico Edson Vieira.Na tarde de sexa-feira (11), a reportagem conversou com o atacante Paulinho Guerreiro, do São José, que disse que o elenco tem evoluído. O time visitante vem de uma sequência de três vitórias e é o terceiro colocado da tabela, com um aproveitamento de 75%.“Estamos evoluindo. Sempre três vitórias, engatando uma sequência em terceiro na tabela. Estamos unidos e cada vez mais fechados, mostrando a nossa qualidade, claro que ainda não está como a gente quer, mas estamos melhorando jogo após jogo”, disse ele.Para a partida contra a Votuporanguense, o atacante se demonstrou otimista e disse que a expectativa é fazer o ponto fora de casa seja por meio de um empate ou uma vitória. “A expectativa é de buscar ponto fora de casa e fazer o que a gente tem feito, fazer um bom campeonato, buscar a vitória e se não der um empate”, completou.A equipe anunciou na quinta-feira (10) mais um reforço em seu plantel. Trata-se do volante Tenner, de 23 anos, que inclusive já treinou na preparação focada no jogo contra a Votuporanguense.O jogador chega do Juventus de Jaraguá-SC, onde disputou quatro jogos neste ano e fez um gol. Na temporada passada, atuou pelo União Suzano e assinou cinco gols. No currículo, acumula passagens pelo Comercial, VOCEM e Francana.