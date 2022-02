O elenco da Votuporanguense encara uma semana importante com a chance de emplacar sete pontos jogando em casa e fugir do rebaixamento

publicado em 02/02/2022

A Votuporanguense recebe nesta quarta-feira (2), às 15h, na Arena Plínio Marin, a equipe da Matonense para a disputa da segunda rodada da Série A3 (Foto: Rafael Bento/CAV)A Votuporanguense recebe hoje, às 15h, na Arena Plínio Marin, a equipe da Matonense para a disputa da segunda rodada da Série A3 (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brNesta quarta-feira (2), a Votuporanguense recebe a equipe da Matonense, às 15h, na Arena Plínio Marin, em partida que será válida pela segunda rodada do Campeonato Paulista da Série A3. O jogo faz parte de uma semana, considerada importante para o clube, isso porque terá a chance de emplacar sete pontos, jogando duas partidas seguidas em casa, e fugir matematicamente do rebaixamento.Com o elenco disponível, sem lesões, e quatro atletas pendurados com cartões amarelados (o zagueiro Miguel, o lateral-esquerdo Anderson Santos, o centroavante Matheus Reis e o atacante Israel Dias), o técnico da Alvinegra, Thiago Oliveira relatou que ainda avalia se manterá a mesma base que foi utilizada na estreia ou promoverá mudanças para a partida.Oliveira explica que os cartões da última rodada foram devido as circunstâncias da partida, em Birigui, que exigiu muito dos atletas durante as disputas de bola. “A luta e a entrega foram excepcionais e a Série A3 é isso. Eu falo muito para os meus atletas, que nós temos que competir com os nossos adversários que são fisicamente muito fortes. Nós temos que competir para a nossa técnica prevalecer”, disse.Para o professor, o jogo será difícil tendo em vista o potencial agressivo do adversário, que também investiu pesado na formação do seu elenco. “É um time fisicamente muito forte, com estatura alta, temos que ter muito jogo com velocidade, com a bola no chão, característica dos nossos jogos, com posse, triangulação, um jogo ofensivo, sabemos da dificuldade é um adversário direto no topo da tabela, esperamos que seja um bom jogo e que a gente consiga conquistar os três pontos”, explicou.Além disso, para a partida de amanhã, o técnico Thiago Oliveira avaliou a possibilidade de se ter um jogo parecido com o de Birigui, devido ao campo molhado, o que para ele pode atrapalhar o que foi construído para a disputa.“O que atrapalha um pouquinho, vamos orar para que o papai do Céu deixe o campo mais limpo para a gente jogar o nosso futebol, mas independente da questão do tempo temos que fazer um bom jogo, temos que lutar, guerrilhar e mostrar que nós queremos algo grande na competição, contra um adversário direto na classificação e que a gente consiga fazer um bom jogo”, completou.Com você nessa jornada, a equipe da Cidade FM 94,7 que trará todos os detalhes, entrevistas, bastidores e comentários direto da Arena Plínio Marin. O pré-jogo completo do seu rádio começa às 14h com Luiz Carlos Bortolozo no plantão, João Carlos Ferreira e Fábio Ferreira nos comentários, Flávio Santos como repórter e Toninho Alves na narração.