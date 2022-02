Em partida válida pela terceira rodada, a Votuporanguense “pecou” no passe final e o jogo terminou em 0 a 0, neste domingo (6)

publicado em 06/02/2022

A partida entre Votuporanguense e o Barretos, pela terceira rodada da Série A3, terminou em 0 a 0, na manhã deste domingo (6) (Foto: Rafael Bento/CAV)

FICHA TÉCNICA

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA partida entre CAV e Barretos terminou em empate sem gols, na manhã deste domingo (6), na Arena Plínio Marin. O time da casa pressionou em busca do resultado positivo, mas sem conseguir uma finalização efetiva e com grandes chances, ainda no primeiro tempo, a partida terminou em 0 a 0.A Votuporanguense entrou para a partida deste domingo com o mesmo elenco do jogo contra a Matonense. Durante os vinte primeiros minutos a Votuporanguense jogou muito com a sua linha defensiva bem imposta, que gerou sufoco ao time do Barretos. Bem como, com a linha ofensiva avançada e valorização da posse de bola pela Alvinegra.O time da casa teve duas grandes chances de abrir o placar. Aos 26 minutos, em um lance iniciado em um escanteio, a bola chegou a grande área do Barretos e o camisa 3, da equipe rival disparou um cabeceio e a bola foi direto para o travessão. Depois, aos 34 minutos, a Votuporanguense, em uma cobrança de falta, a bola bateu na barreira e sobrou para o camisa 8 do CAV, que em nova grande chance chutou e parou no travessão.Em um primeiro tempo em que a equipe da casa cobrou 10 escanteios contra dois do Barretos, demonstra a intensidade da Votuporanguense e a busca pelo gol. O BEC, nos acréscimos ainda teve duas chances com bola parada, mas sem levar perigo ao goleiro TallesA Votuporanguense no início do segundo tempo, aos quatro minutos, perdeu uma chance clara de gol, com o atacante Israel, em uma bela jogada pela direita de Murilo, que cruzou e Israel que chegou livre na área não conseguiu finalizar. O time da casa ainda teve a oportunidade de abrir o placar, aos 25 minutos, em uma jogada de Erick Salles, que bateu ao meio do gol e pegou com segurança pelo goleiro Douglas.Durante o segundo período, a equipe da casa sofreu com a parte ofensiva da equipe do Barretos e criou poucas oportunidades de gol. Aos 42 minutos, a Votuporanguense quase abriu o placar em uma cobrança de falta de Ricardinho.A Votuporanguense termina a rodada, parcialmente, na sexta colocação e viaja até Bauru para jogar contra o Noroeste, na quarta-feira (9), às 15h, no Estádio Doutor Alfredo de Castilho. Já a equipe de Barretos está na oitava colocação e encara o Suzano, no mesmo dia, no Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, em Suzano.Arena Plínio Marin, Votuporanga (SP)06/02/2022 - 10hJoão Augusto Mariano de OliveiraRicardo Busette e Marcelo Zamian de Barros972 pagantesR$ 15.580,00