Com gols de Marlon, Ricardinho e Matheus Reis, a equipe de Votuporanga conquistou três pontos na tarde desta quarta-feira (2), na Arena Plínio Marin

publicado em 02/02/2022

(Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Votuporanguense conquistou, na tarde desta quarta-feira (2), a primeira vitória no Campeonato Paulista na Série A3, em uma larga goleada de 3 a 0, com gols de Marlon, Ricardinho e Matheus Reis. A partida contra a Matonense foi pela segunda rodada do torneio, na Arena Plínio Marin e agora a Alvinegra soma quatro pontos na tabela de classificação.O início de jogo foi movimentado entre as equipes e apesar de a Votuporanguense ter saído com a bola, o primeiro minuto foi de arrancada da equipe da Matonense, que conseguiu chegar com perigo na área da Votuporanguense em um cruzamento do atacante João Gabriel, que foi travado pela zaga Alvinegra.Aos cinco minutos, um cruzamento de Erick Salles animou os torcedores que estiveram na Arena, isso porque o lançamento chegou até Vinicius Diniz que cabeceou e mandou a bola pelo lado direito do goleiro Tales, da Matonense.Depois aos 15 minutos, a equipe de Matão teve uma nova chance de abrir o placar com um lance de escanteio, em que o camisa quatro, Jadson Sergipano, cabeceou e a bola foi para a linha de fundo. Em seguida, a resposta foi com um gol de Marlon, aos 16 minutos, que conseguiu espaço na área rival em uma jogada que foi construída pelo lado direito do campo.Aos 35 minutos a Votuporanguense conseguiu arrancar mais um belo chute ao gol com o atacante Erick Salles, que recebeu pela esquerda avançou ao meio, fintou seu marcador, cortou e mandou a bola ao lado esquerdo do gol.Segundo tempoNo segundo tempo o técnico Alvinegro optou por colocar o centroavante Matheus Reis e os primeiros minutos foram perigosos, e aos tres minutos a Votuporanguense teve a chance de ampliar o placar com uma jogada de Bruno Moura pela esquerda, que cruzou para Israel e chutou com perigo ao gol.Aos sete minutos, em um erro do zagueiro Miguel Alcântara, da Votuporanguense, em uma saída de bola, a equipe da Matonense quase empatou o jogo em um chute de seu atacante, que foi para o travessão.Em seguida, a Votuporanguense teve grande chance com Matheus Reis que cortou para a direita e bateu ao gol, que foi defendido pelo arqueiro Tales da Matonense.Aos 16 minutos em arrancada pela direita de Ricardinho, Einstein avançou pela grande área e foi derrubado pela zaga da Matonense, pênalti para a Alvinegra. Ricardinho foi para a cobrança e as redes balançaram pela segunda vez para a equipe da casa.A Votuporanguense ampliou o placar para 3 a 0, aos 35 minutos, com minutos com o centroavante Matheus Reis, por meio de uma cobrança de falta, a bola sobrou para o atleta que estava bem posicionado e não desperdiçou a oportunidade. Ainda, aos 42 minutos o CAV voltou a levar perigo para a equipe rival, em uma jogada de Einstein pelo lado esquerdo, que não conseguiu finalizar.O próximo jogo da Alvinegra será neste domingo (6), na Arena Plínio Marin, às 10h, contra a equipe do Barretos.