publicado em 11/02/2022

A turma de Beach Tennis de Votuporanga participou de um campeonato recentemente em Fernandópolis e conquistou importantes resultados (Foto: Reprodução)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO Beach Tennis do Votuporanga Clube segue com inscrições abertas para os associados que querem participar das aulas e adquirir conhecimentos, técnicas e habilidades no esporte. Os treinos são ministrados pelo professor Claudemir Silva, conhecido como Cal.Hoje, o clube já conta com 50 alunos interessados em alinhar o lazer com o conhecimento do treinador Cal, que é tenista primeira classe da FPT (Federação Paulista de Tenis), com mais de 40 títulos Paulista, formado e pós-graduado em educação física e está há mais de 30 anos ministrando aulas.A equipe de Votuporanga teve um excelente desempenho no Torneio de Beach Tennis, que aconteceu recentemente em Fernandópolis. “É uma modalidade que realmente veio para ficar, muito divertida e contagiante. Tem conquistado o seu espaço”, disse o professor Cal.