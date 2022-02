O CAV acertou o empréstimo de duas joias de suas categorias de base do clube

publicado em 11/02/2022

Os atletas Kauan Henrique, de 18 anos, e o atacante Fábio Souza, de 17 anos, farão parte do elenco do Coritiba-PR, por meio de empréstimo (Foto: Reprodução)

O CAV (Clube Atlético Votuporanguense) acertou o empréstimo de duas joias de suas categorias de base do clube. Agora, o zagueiro Kauan Henrique, de 18 anos, e o atacante Fábio Souza, de 17 anos, farão parte do elenco do Coritiba-PR, com contrato de um ano e opção de compra com valor estipulado.Os atletas fizeram parte da histórica campanha da Votuporanguense na Copa São Paulo de Futebol Júnior, que chegou até a terceira fase da Copinha. O que tem sido reconhecido pelos grandes clubes do cenário brasileiro.Ao ser negociado, Kauan disse que está realizando mais um sonho e agradece ao CAV pela oportunidade. “A expectativa é sempre a melhor possível, ir para um clube grande que é o Coritiba é mais um sonho realizado na minha vida, quero chegar para somar e aprender cada vez mais, quero agradecer ao CAV também por me acolher tão bem e fazer esse sonho ser possível, agradecer ao professor Rodrigo Cabral por todos os ensinamentos, a todo o staff e aos meus companheiros por todo o aprendizado”, relatou.Já o atacante Fábio, que é de Votuporanga, falou da sua transferência com muita alegria. “Primeiramente queria agradecer a Deus por estar sempre abençoando os meus caminhos. Estou muito feliz em saber que irei fazer parte de um clube como o Coritiba, um time de série A, que sempre é bem visto nas competições que participa, é um orgulho enorme de estar vivendo meu sonho, espero fazer as coisas acontecer por lá também, agradecer ao Clube Atlético Votuporanguense, foi uma honra vestir essa camisa, com tanto orgulho e raça, e agradecer todos os meus companheiros que esteve comigo, obrigado por tudo, gratidão, queria agradecer o treinador Rodrigo Cabral, por confiar no meu trabalho e por sempre me aconselhar dentro e fora do clube”, disse ele.O atleta que é da cidade aproveitou para agradecer ao projeto social da SEV de Votuporanga, da escolinha do professor Rilla. “Estou muito feliz em saber que posso ser mais feliz ainda, que seja feita a vontade de Deus sempre”, completou.Além desses garotos, o Votuporanguense têm jovens atletas que já foram integrados à grandes clubes nacionais como o Mateus Buiate, que está no Tombense, Série B do Brasileiro, Cauã (Fluminense), André Magno que recentemente estava no Ceará, João Marcos, que está na primeira divisão do Campeonato Mineiro, pelo Pouso Alegre.