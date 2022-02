O cartola do time, Edilberto Fiorentino, disse que confia no trabalho da comissão e pediu paciência aos torcedores nos microfones da Cidade FM

O presidente da Votuporanguense pediu paciência aos torcedores e disse confiar no trabalho do elenco para a continuidade no campeonato (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brApós a derrota da Votuporanguense, de virada, para a equipe do São Bernardo, no domingo (20), em plena Arena Plínio Marin, o presidente da Alvinegra, Edilberto Fiorentino, o Caskinha, falou nos microfones dasobre a sua confiança no elenco, bem como no trabalho desenvolvido pela comissão técnica. Em termos gerais, ele “bancou” a permanência do técnico Thiago Oliveira no comando da equipe.Para o cartola, o momento é de estabelecer a confiança que tem com o trabalho realizado e também foi isso que ele pediu aos torcedores, ao vivo, durante a entrevista.“Aos torcedores, nós só temos que agradecer, que vem até aqui e apoia, mas pedimos a compreensão para entender as dificuldades e limitações que nós temos. O déficit é alto. Torcedor, a gente entende que quer ver a vitória, mas estamos no dia a dia e vemos o trabalho que é feito, o Thiago é uma pessoa extremamente trabalhadora, ele sai daqui 22h, 23h, pensando e estudando, às vezes, infelizmente, as coisas não acontecem”, disse.Caskinha avaliou a boa partida e a postura que os jogadores tiveram durante o jogo de anteontem, disse que isso também é um dos motivos que demonstra a garra, persistência e a disposição de que o elenco pode reverter a situação.“A Votuporanguense fez uma boa partida. O São Bernardo tem um bom time, um jogo aberto, nas circunstâncias em que fizeram o gol, nós também tivemos a chance de matar e não matamos. É difícil, sim. Mas agora é momento de união, compreensão e entender as limitações, de um grupo que já provou que pode. Provou hoje, jogou de igual para igual contra uma equipe que não perdeu nenhum jogo, por detalhe não ganhou o jogo”, completou.Essa mesma confiança do presidente Caskinha foi demonstrada até em vestiário, algo que, segundo ele, não é costumeiro. “Eu não sou de falar em vestiário e hoje eu falei, que eu e a nossa diretoria confiamos nesse grupo. Acredite no trabalho do Thiago, tem hora que ele faz substituição e eu fico puto, mas vou até ele entender porque foi dessa forma. Principalmente agora, foram sete jogos e agora é hora de entender, abraçar e vamos confiar, quem trabalha não tem como a vitória não vir”, explicou.Sobre novas contratações, o presidente reafirmou aquilo que foi falado na semana passada: não terão reforços, por enquanto. Além disso, o clube espera contar com a volta de atletas que estão emprestados a outros clubes.“O nosso maior problema agora foi a perda do Leo Cereja, o lateral-direito Bruno, mas conversamos com o Thiago, nosso elenco é esse, usar os meninos, é o que ele está fazendo. Pode ser que lá na frente alguns atletas que estejam emprestados, podem voltar. No momento não iremos contratar, não estamos felizes e vivemos com a ansiedade no próximo jogo”, finalizou.