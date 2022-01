A Votuporanguense entre a campo para a estreia no Campeonato Paulista da Série A3, às 18h, neste domingo (30), na casa do rival, em Birigui

publicado em 29/01/2022

A Votuporanguense joga contra a equipe do Bandeirante de Birigui, na estreia do Campeonato Paulista da Série A3 (Foto: Rafael Bento/CAV)

Goleiros

Zagueiros

Laterais-esquerdo

Laterais-direito

Volantes

Meias

Atacantes

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Votuporanguense, enfim, inicia a trajetória no Campeonato Paulista da Série A3. O jogo de estreia acontece neste domingo (30), contra o Bandeirante de Birigui, no estádio Pedro Marin Berbel, na casa do rival, às 18h, com transmissão exclusiva da, além de bastidores, entrevistas e comentários, partir das 17h.O técnico da Alvinegra, Thiago Oliveira, entra com força máxima para partida, tendo como dúvida o atleta Erik Mendes, que pode não ser relacionado, pois estava no DM ontem pela manhã. Apesar disso, o professor preferiu manter em sigilo os relacionados.“Faltam dois dias para o jogo, mas já tenho uma ideia, independente do atleta que a gente vai colocar em campo, ele que já tem uma ideia, uma leitura, tem entendimento da questão técnica e tática e eu confio muito no elenco total que tenho, estou muito satisfeito, independente do atleta, espero que ele faça um bom jogo”, explicou.Oliveira destacou que o elenco irá procurar manter o trabalho que foi realizado durante toda a pré-temporada, que ele avaliou positivamente. Ele disse ainda que os atletas estão focados nas ideias e questões técnica, tática e física.“Sabemos da dificuldade que será o jogo em Birigui, um grande adversário, muito bem treinado pelo Paulinho McLaren, que também se preparou. Nosso time está focado, concentrado e vamos fazer o nosso melhor para fazer um bom jogo”, completou.A expectativa é voltar para Votuporanga com os três pontos. Para isso Thiago aposta em um jogo equilibrado e que a todo momento a Alvinegra estará em busca do gol.“Acho que nosso time vai entrar muito organizado, tem uma boa saída de bola, com jogadores importantes, que já conhecem a divisão e que são carimbados na Série A3. É um time que depois de ter a primeira fase, tem uma transição de velocidade, então nós temos que ter cuidado com a qualidade e com o toque de bola do nosso adversário”, disse.Oliveira ainda destacou que o estilo seguirá o mesmo do que foi apresentado na Copa Paulista, com posse de bola, ser uma equipe agressiva..“Os jogos-treinos foram importantes, fundamentais. Tivemos três, queríamos ter mais, mas não conseguimos pela distância e também pelos adversários, por não ter tempo para fazer esses jogos treinos. Mas foi legal para a gente observar nossos atletas e as características e partes táticas de cada u, sistema de jogo”, finalizou.A partida de domingo registra a segunda partida entre a Votuporanguense e o Bandeirante no Paulista da série A3. A primeira foi no torneio do ano passado, na sexta rodada do campeonato.Na primeira vez em que as equipes jogaram pela A3, a Alvinegra bateu a equipe de Birigui em 2 a 0, com gols de Jean e Léo Santos e encaixou uma boa sequência no campeonato, conquistando sete pontos em três jogos, e figurou na ocasião entre os primeiros colocados na tabela.Antes disso os dois clubes disputaram apenas dois jogos na Segunda Divisão do campeonato, em 2011. Na época, eles se enfrentaram na rodada 5 do torneio, no antigo estádio Plínio Marin e o jogo terminou em um empate de 2 a 2 entre as equipes. Mais tarde pela rodada 12 da Segundona, a Votuporanguense venceu, fora de casa, o BEC por 2 a 1, com gols de Carlos Henrique e Uélison.Talles Lima - 24 anosKevin Lansini - 23 anosFelipe Gustavo - 19 anosDiogo Henrique - 31 anosJunior Almeida - 22 anosPaulo Henrique - 29 anosMiguel - 21 anosYan - 22 anosGabriel Almeida - 19 anosKauan Henrique - 18 anosAnderson - 29 anosAbraão Lincoln - 20 anosBruno Moura - 29 anosEinstein Dias - 29 anosMaicon Henrique - 20 anosCarlos Miguel - 19 anosJair - 20 anosMarcos Vinicius - 19 anosNicolas - 21 anosRicardinho - 36 anosLeo Cereja - 24 anosMurilo - 24 anosVinicius Diniz - 24 anosLucas Soares - 20 anosMatheus Assumpção - 26 anosErick Salles- 27 anosErik Mendes - 27 anosHenrique Santos - 31 anosIsrael - 21 anosJoão Pedro - 19 anosMarlon - 25 anosMatheus Reis - 17 anosRafael Peixoto - 22 anosThales Tim - 20 anos