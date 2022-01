O preparador físico Jean Cova disse que a equipe tem feito uma boa pré-temporada e agora usa da última semana para lapidar o físico dos atletas

publicado em 26/01/2022

O preparador físico da Votuporanguense, Jean Cova, relatou a expectativa para a estreia no torneio e disse que a equipe afina parte técnica (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO preparador físico da Votuporanguense, Jean Cova, em entrevista aoavaliou positivamente a pré-temporada do elenco e disse que usará desta última semana para acertar detalhes para estreia no domingo (30). A partida será contra o Bandeirante de Birigui, às 18h, na casa do adversário.O CAV teve seis semanas de preparação e para Cova o resultado final é avaliado com sustentável. “A gente avalia como uma excelente pré-temporada, um período que nos ajudou muito, seis semanas de treinamento onde houve três jogos, que era que o a gente também planejou desde o início e agora acreditamos que é lapidar essa semana e iniciar bem essa competição”, disse.Esse trabalho executado pela comissão Alvinegra segue uma sequência daquilo que foi iniciado na última Série A3, conforme explicou Jean Cova. “Hoje o CAV tem uma metodologia exclusiva do clube, que já traz há algum tempo, o que mais às vezes tenho um pouquinho de dificuldade, são os atletas que chegam recentemente, mas o que já estão com a gente desde a A3 e consequentemente na Copa Paulista já não tiveram tanta dificuldade assim, mas o que mais usamos a nosso favor é essa metodologia que tem hoje de preparação, acreditamos muito que isso possa nos ajudar como nos vem ajudando nos campeonatos anteriores”, completou.Pela sequência, Cova explicou que o campeonato no ano passado foi atípico, devido às paralisações. O clube pode ousar com um time alternativo para jogar, o que ajudou a equipe, pois enquanto um time jogava o outro descansava.“Acreditamos que nesse ano voltará a normalidade, então teremos sim o nosso protocolo de recuperação, parte da piscina, parte da crioterapia, que são os trabalhos com gelo, os trabalhos de mobilidade, prevenção para que a gente possa ter os atletas em perfeitas condições de um jogo para o outro, já que nós teremos três ou quatro dias, e também a gente conta com os atletas que estão como suporte, atletas de opção, que nos ajudam muito porque vai ter momento dentro da competição, que pode acontecer da gente ter que poupar um jogador por não ter recuperado na necessidade que a gente queria”, relatou.O preparador se revela confiante para o início do campeonato, tendo em vista tudo o que foi realizado durante a pré-temporada. “É um método que já deu certo na A3, continuou dando certo na Copa Paulista e acreditamos muito que dê certo esse ano. É claro que pode ter momentos dentro da competição que saem um pouco do planejamento, porque tem coisas que a gente não controla, mas o que é necessário e conseguimos controlar. Avaliamos de grande valia o trabalho que foi feito nesse ano”, finalizou.