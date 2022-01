Técnico do Bandeirante de Birigui projetou as suas expectativas, bem como a confiança no trabalho que foi realizado durante a pré-temporada

publicado em 29/01/2022

O técnico do Bandeirante de Birigui, Paulinho McLaren, concedeu entrevista exclusiva ao A Cidade e falou das perspectivas para o campeonato (Foto: Divulgação)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO técnico do Bandeirante de Birigui, Paulinho McLaren, conversou com a reportagem dona tarde de domingo (30) e projetou as suas expectativas, bem como a confiança no trabalho que foi realizado durante a pré-temporada, para a estreia do Paulista A3, contra a Votuporanguense.De acordo com o treinador, a diretoria teve o cuidado em buscar jogadores que se identificam com a divisão e que também já jogaram em outras divisões. Com isso, McLaren relatou que sua equipe inicia competitiva no torneio.“Sabemos da dificuldade da Série A3, principalmente nesse ano, como se joga, como se treina e como são esses investimentos. Estamos com uma expectativa muito grande, entramos para essa pré-temporada com uma boa expectativa e no que diz respeito a estrutura para os atletas, para podermos fazer uma boa pré-temporada e por isso estamos confiantes, mas no campeonato a partir do momento em que começa tudo muda”, relatou.A equipe do professor Paulinho vem com força máxima e com grandes nomes, como o de Patrick Allan, que fez uma bela campanha pelo Barretos no ano passado e no segundo semestre, disputou a Série D do Brasileirão pelo América-RN e teve exatamente a mesma campanha: 13 jogos, 3 gols e eliminação nas quartas.“Nosso adversário vem do Campeonato da Série A3, da Copa Paulista e São Paulo, isso é importante esse período completo, ter esse calendário, ajuda na manutenção da equipe como um todo, principalmente essa que está bem competitiva”, completou.Para a ele a expectativa é grande e a promessa é de começar a Série A3 com o pé direito. “A Votuporanguense é uma equipe que é uma forte candidata na Série A3 e sabemos da importância e tamanho desse jogo, mas confiamos no trabalho que realizamos, bastante tranquilos em relação a isso, sabendo que a gente pode fazer um grande jogo e começar de maneira positiva a competição”, finalizou.