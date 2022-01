O arqueiro vai para o seu quarto ano no elenco da Votuporanguense e avaliou a pré-temporada, além de projetar a estreia no domingo (30)

publicado em 28/01/2022

O goleiro Talles Lima, da Votuporanguense, destaca convicção no trabalho e disse que atletas irão honrar a camisa Alvinegra (Foto: Tiago Sousa/@tsphotosport)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO goleiro da Votuporanguense, Talles Lima, está convicto que o elenco fará uma boa estreia no Campeonato Paulista da Série A3. O atleta que já é considerado um dos veteranos do elenco, vai para o seu quarto ano no clube, em uma crescente durante as temporadas.Comparado ao trabalho da pré-temporada do ano passado, Talles relatou as mudanças, muito por conta da comissão técnica, que foi renovada e também pelo elenco onde foram trocadas algumas peças.“Fizemos um trabalho diferente, outro treinador, outra comissão, bastante gente mudou. O trabalho visa a mesma coisa, fazer um bom campeonato para estar honrando essa camisa da Votuporanguense, sabemos do peso que tem, mas vamos tentar fazer o nosso melhor”, explicou.Talles disse que a equipe ainda define alguns pontos para iniciar o campeonato com o pé-direito. “Com a pré-temporada estamos bem preparados para a estreia, faltam alguns detalhes que serão resolvidos até domingo, mas estamos bem preparados para a estreia”, completou.O atleta fez uma boa campanha no ano passado, o que culminou na renovação de seu contrato e segue animado para essa temporada. “Estou feliz de estar disputando mais um campeonato pela Votuporanguense, estou aqui faz quase quatro anos, mas é meu segundo campeonato jogando, segunda Série A3, feliz, motivado e convicto que iremos fazer um bom campeonato e estar honrando a camisa da Votuporanguense”, finalizou.