O jogo que deu o pontapé inicial para as equipes no campeonato, teve problemas por conta de uma queda da energia e terminou no 0 a 0

publicado em 30/01/2022

A Votuporanguense iniciou o Campeonato Paulista da Série A3 com um empate contra a equipe do Bandeirante de Birigui, no estádio Pedro Marin Berbel (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Votuporanguense começou o Campeonato Paulista da Série A3 com um empate contra a equipe do Bandeirante de Birigui, em uma partida problemática e que foi paralisada por mais de 20 minutos, no segundo tempo, devido a uma queda de energia no estádio Pedro Marin Berbel. O jogo terminou em 0 a 0 e a Alvinegra voltou para Votuporanga com um ponto na bagagem.A partida começou movimentada e a primeira grande chance foi da equipe da casa, aos cinco minutos, em um cruzamento de Patrick Allan, a bola foi cabeceada e saiu pelo o lado direito do goleiro Talles, da Votuporanguense, que estava bem posicionado.Os times estavam equilibrados durante os dez primeiros minutos da partida, em momentos em que exigiam muito o físico dos jogadores. Aos 18 minutos, em uma bola parada de Anderson Santos, a Votuporanguense quase teve a chance de abrir o placar, a bola quicou, o goleiro Willian espalmou e ela foi para a linha de fundo.A Votuporanguense continuou arriscando, em uma bola fora da área o lateral-direito, Bruno Moura, chutou e a chance do gol foi travada pelo goleiro do BEC, Willian. Aos 36 minutos, Patrick Allan registrou o primeiro chute ao gol da equipe da casa, que foi fora da área e defendido pelo goleiro Talles.No fim do primeiro tempo, a Votuporanguense quase abriu o placar, em um lançamento para Erick Salles, em um chute pela esquerda a bola desviou no goleiro Willian e saiu pela linha de fundo. Aos 43 minutos, Bandeirante tentou reagir e Vandinho tentou uma bola perigosa de fora da área, mas foi para linha de fundo.Segundo tempoA Votuporanguense iniciou o segundo tempo com uma pequena alteração em seu ataque, em uma bola de escanteio Vinicius Diniz recebeu o cruzamento, cabeceou e colocou perigo para o goleiro Willian, que defendeu.As posturas dos times mudaram na segunda etapa e a Alvinegra se demonstrou mais ofensiva que no primeiro tempo. Aos dez minutos, o goleiro Talles fez milagre, em bola enfiada pela direita e em uma chegada de Octávio, o goleiro chegou e impediu a grande chance do Bandeirante.Depois aos 14 minutos, o Bandeirante conseguiu chegar novamente pelo lado direito, Octavio chegou a cortar para dentro da área, que chutou e a zaga da Votuporanguense conseguiu afastar.A partida foi paralisada aos 26 minutos do segundo tempo por conta da falta de energia. O jogo recomeçou aos 45 minutos, o Bandeirante voltou com tudo e de fora da área o camisa 19 experimentou e a bola parou nas mãos do goleiro Talles. Aos 61 minutos, o Bandeirante voltou a levar perigo para a Alvinegra com um cruzamento feito em bola parada, que passou pelo lado esquerdo do goleiro Talles e foi para a linha de fundo.Aos 65 minutos, o goleiro Talles fez milagre novamente, em entrada pela esquerda Octávio fintou seu marcador, conseguiu cortar e chutou, mas bem posicionado o arqueiro realizou uma grande defesa e segurou o resultado.