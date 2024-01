Em entrevista à rádio Cidade FM 94,7, o prefeito Jorge Seba falou das dificuldades de lidar com essa questão

publicado em 25/01/2024

Recentemente pessoas em situação de rua saíram da Concha Acústica e foram para a Praça São Beto (Foto: Reprodução)

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br

A questão das pessoas em situação de rua é um problema nacional e em Votuporanga não é diferente. A cidade tem mais de 100 homens e mulheres que vivem dessa forma e a Prefeitura faz o possível para evitar grandes transtornos.

Em entrevista à rádio Cidade FM 94,7, o prefeito Jorge Seba falou sobre a questão. “É um cenário Brasil afora, em uma cidade é um pouco mais, em outras, menos. É lamentável que seja assim, e a sociedade tem que cuidar dessa chaga social, porque ninguém gosta de ver um irmão em Cristo ali naquela situação”, contou.

Segundo o chefe do Poder Executivo Municipal, a maioria, mais de 80% dessas pessoas, optam por viver assim. Ele observou que é uma situação em que quanto maior a cidade, maior o problema. “Fiquei sabendo que em São José do Rio Preto os números, até per capita, são muito maiores que os nossos”.

A Prefeitura, com a colaboração das secretarias de Assistência Social, de Direitos Humanos e o Fundo Social de Solidariedade, sempre realiza mapeamentos das pessoas em situação de rua. “Há alguns meses estamos debruçados nisso. Nós temos que saber com quem estamos lidando, então nós fizemos um questionário muito amplo e chegamos, se não me engano no final de novembro, no número de 107 pessoas em situação de rua, sendo que 76 são de fora”, revelou.

Em relação às pessoas de Votuporanga, a Administração Municipal procura as famílias. “Soubemos que alguns já foram acolhidas novamente, mas a grande maioria não quer saber [de voltar para casa]”. Seba lembrou que a legislação impede abordagens além das que são feitas pela Prefeitura. “Muitas delas precisam de algum tipo de tratamento mental por conta de alguma dependência, e tudo aquilo foi colocado em um questionário e isso está sendo muito útil”, acrescentou.

O prefeito destacou que não é permitido “arrancar as pessoas à força das ruas”. “Vai levar para onde? É proibido por lei e nós não podemos fazer isso. Eles vão se quiserem”, explicou. Em uma das ações, algumas foram levadas ao Centro de Cidadania, no bairro Sonho Meu, onde tiveram lugar para dormir, principalmente na época mais fria, alimentação e kits de higiene pessoal. “Nós sempre estamos em busca de ajudar essas pessoas, e nesse caso algumas corresponderam, porém outras não aceitam”, esclareceu.

Muitos dessas pessoas ficam na Concha Acústica, onde existe o problema dos usuários de drogas, portanto foi necessária a intervenção da polícia. Há também a questão dos moradores de rua que incomodam os transeuntes. Após algumas ações realizadas no Centro da cidade, alguns deles se espalharam. “Eles estão em vários pontos do município, aqueles 20 ou 30 da Concha foram para outros locais, mas eles não querem voltar para a sua cidade de origem. Nós oferecemos recursos e condições para eles voltarem, e isso combinando com a família, mesmo assim não querem. Há pessoas que vêm da Bahia”, falou.

Seba observou que muitos votuporanguenses dizem que a Prefeitura está “enxugando gelo”, porém o Executivo está fazendo o que pode, sempre dentro dos limites da lei. Recentemente, uma reunião com os conselhos de segurança locais o problema foi debatido. O encontro contou com representantes do Ministério Público e do Fórum, além das forças policiais e da área da assistência social. “Acima de tudo, é preciso entender que estamos lidando com gente, não é um depósito de pessoas que podemos pegar daqui e levar para lá, não é. Nós temos que ter todo cuidado, mas também alertamos que eles não podem invadir o direito das pessoas. Chegou um caso de que fizeram necessidades na frente de um comércio, então nós temos que abordar de uma forma humana, mas existir a correção”, disse.