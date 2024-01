Cidade perdeu uma das maiores varejista de carnes do Brasil; balanço do setor econômico, porém, segue positivo, apontam dados

publicado em 20/01/2024

A Swift, uma das maiores varejistas de carne, fechou as portas em Votuporanga (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brUma das maiores varejistas de carnes do país, a Swift, encerrou suas atividades em Votuporanga. Quem passa pela Avenida Brasil, esquina com rua Fioravante Davanzo, observa o imponente prédio, que foi ocupado por pouco mais de dois anos, fechado e com uma faixa de agradecimento aos clientes.O jornal A Cidade procurou o Grupo JBS, proprietário da marca, para saber o que motivou o fechamento, mas não houve manifestação oficial. Antes de fechar, porém, o que se ouvia dos funcionários é que a unidade não havia atendido as expectativas da empresa em relação a faturamento, muito por questões culturais da população local.A Swift foi uma das 324 empresas que encerraram suas atividades no município durante o ano de 2023. Os números fazem parte de um levantamento feito pelo A Cidade Junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e, apesar de parecerem assustadores, revelam também que, para cada empresa que fechou na cidade, outras três foram abertas.No último ano, conforme o levantamento, 1.195 empresas foram abertas em Votuporanga, ou seja, um saldo positivo de 871 novos geradores de emprego na cidade. Em comparação com 2022, o aumento no saldo positivo de novas empresas foi de 7%.De acordo com dados da Jucesp (Junta Comercial do Estado de São Paulo), o setor que teve maior abertura de empresas em Votuporanga no ano de 2023 foi de “serviços”, responsável por 56,6% do total de aberturas no município. Dentro desse setor, as áreas que se destacaram foram o de “saúde” e “educação”, que registraram um crescimento de 20% e 15%, respectivamente, em relação ao ano anterior.O setor de “comércio” também apresentou bons resultados, com 29% do total de aberturas. O destaque foi para as atividades de comércio de vestuário, que registraram um crescimento de 10% em relação ao ano anterior.Já o setor “industrial” ficou em terceiro lugar, com 12,4% do total de aberturas. O destaque foi para as atividades de metalurgia, que registraram um crescimento de 15% em relação ao ano anterior.Os outros setores que registraram aberturas significativas em 2023 foram: “construção civil”, com um crescimento de 10%, “agronegócio” que cresceu 5% e transporte e logística, com um crescimento de 15% em relação ao ano anterior.“Esses resultados mostram que Votuporanga é um município com um perfil diversificado, com oportunidades de negócios em diversos setores”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Beleza.Ainda de acordo com o secretário, o bom desempenho de Votuporanga no cenário econômico foi impulsionado por uma série de fatores, como localização estratégica, mão de obra qualificada, incentivos fiscais e um ambiente favorável para negócios.“Votuporanga oferece uma série de incentivos fiscais para empresas que se instalarem no município. Esses incentivos incluem redução de impostos, isenção de taxas e subsídios. Além disso, a cidade tem um ambiente favorável aos negócios, com instituições que apoiam o desenvolvimento econômico, como a Secretaria de Desenvolvimento e o Sebrae”, completou Rodrigo Beleza.Esses fatores combinados, na visão do secretário de Desenvolvimento, tornam Votuporanga um destino atraente para investidores que buscam oportunidades de negócios.“A cidade oferece um ambiente propício para o crescimento de empresas de diversos setores, incluindo indústria, serviços e logística. Além dos fatores mencionados acima, também é importante destacar o papel da iniciativa privada na promoção do desenvolvimento econômico de Votuporanga. As empresas locais têm sido parceiras da Prefeitura e do governo estadual na realização de ações que atraem novos negócios para a cidade”, frisou.Para este ano, segundo Beleza, Prefeitura de Votuporanga tem grandes expectativas para a atração de novas empresas. Para alcançar esse objetivo, a secretaria tem uma série de planos em andamento. Um deles é a melhoria do EmpregaVotu, um portal importante de oportunidades de emprego que hoje já conta com mais de 10.000 curriculuns, mais de 150 prestadores de diversos serviços e mais de 330 empresas.Outro plano é a realização de uma série de missões empresariais, com o objetivo de promover Votuporanga para investidores de todo o país. As missões serão realizadas em parceria com instituições de ensino e entidades empresariais.A secretaria de Desenvolvimento Econômico também está trabalhando para melhorar a infraestrutura do município, com o objetivo de oferecer melhores condições para as empresas que se instalarem na cidade.“Com esses planos, a secretaria espera atrair empresas de diferentes setores, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social de Votuporanga”, concluiu.