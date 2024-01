Além da Banda Genius e do grupo de pagode Só pra Contrariar, a Secretaria Municipal da Cultura e Turismo acertou da banda “Rapazolla”, que deve se apresentar no dia 10 de fevereiro

publicado em 10/01/2024

A banda Rapazolla será uma das atrações do Carnaval popular de Votuporanga neste ano (Foto: Reprodução/Instagram)

Daniel Marques

O Carnaval popular de Votuporanga, o “Votu Show 2024”, já tem três atrações confirmadas para a folia que ocorre de 10 a 13 de fevereiro no Parque da Cultura. Mais nomes devem ser anunciados em breve.

Além da Banda Genius e do grupo de pagode Só pra Contrariar, a Secretaria Municipal da Cultura e Turismo acertou da banda “Rapazolla”, que deve se apresentar no dia 10 de fevereiro.

“Rapazolla completou 23 anos em novembro de 2023, nascemos no novo milênio, somos inquietos e gostamos de inovar, buscamos mudanças. Essa nossa irreverência atinge diretamente na nossa criatividade, é o nosso DNA! Vida longa para o Rapazolla!”, comemorou a banda em uma rede social.

A banda entrou com o pé direito no Carnaval de Salvador, animando os principais blocos na folia. O sucesso foi absoluto e o reconhecimento desse trabalho veio através de diversas premiações: Troféu Dodô & Osmar – cantor revelação e melhor música do Carnaval, “Coração”; Band Folia – troféu cantor revelação do Carnaval; Troféu Bahia Folia, música “Coração”, a melhor do Carnaval.

Aos poucos, a Secretaria contrata os shows e divulga as atrações para a edição de 2024. Espera-se que a folia do ano que vem conte também com o concurso de Melhor Bloco Carnavalesco.

Questão destacada ano passado que também deverá ser em 2024 é a segurança do evento. Para oferecer uma festa segura e tranquila, a infraestrutura contou com forte esquema de segurança apoiado pela base móvel da Polícia Militar, da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, da Atividade Delegada e também equipes de segurança e brigadistas, além de um posto de atendimento com ambulância e profissional de saúde.