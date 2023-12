ta-se de um trabalho realizado para crianças carentes com o objetivo de levar alegria e cultura, ao mesmo tempo em que ensina disciplina e trabalho em equipe

publicado em 09/12/2023

Trata-se de um trabalho realizado para crianças carentes com o objetivo de levar alegria e cultura, ao mesmo tempo em que ensina disciplina (Foto: Divulgação)

Thábata Waideman

Estagiária sob supervisão

Um projeto de dança que nasceu há seis anos e que hoje conta com mais de 80 crianças inscritas nas aulas. Esse é o marco que o Projeto de Dança Dolores Pardo da Costa alcançou ao longo desses anos. Trata-se de um trabalho realizado para crianças carentes com o objetivo de levar alegria e cultura, ao mesmo tempo em que ensina disciplina e trabalho em equipe.

Ao longo dos anos do projeto, as professoras acompanham a evolução positiva dos alunos, desde a desenvoltura na dança até o crescimento como seres humanos. Todos os anos, a companhia de dança se apresenta e finaliza o espetáculo com alegria, sabendo que quando as luzes do palco se acendem, os olhos das crianças brilham com à experiência cultural.

A equipe do projeto tem o prazer de anunciar a apresentação de fim de ano. No próximo sábado (09), a turma de dançarinos estará se apresentando na Concha Acústica com o espetáculo ‘Contos da Disney’, às 20h. A entrada é gratuita e aberta a todos, as professoras garantem que uma noite de pura emoção e inspiração está garantida.

"No sábado, não será apenas um espetáculo; será uma celebração da magia e da dança. Espero que o público seja cativado pela energia e pela paixão que nossas bailarinas trarão ao palco. Que este Festival de Dança Disney seja um momento inesquecível para todos nós", relatou a professora Mariana Casemiro.

As aulas de dança acontecem todos os sábados no período da manhã, no Centro Bezerra de Menezes. Crianças a partir de 3 anos podem se matricular, e no ato da matrícula é necessário que um responsável esteja presente, portando documentos pessoais.