O material tem como objetivo ser um tira-dúvidas, divulgando os tipos de deficiência que existem, como melhorar o relacionamento e atenção a este público

publicado em 06/12/2023

Ideia do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência saiu do papel após 10 anos com apoio da Prefeitura (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Direitos Humanos, lançou, nesta semana o Manual da Pessoa com Deficiência. O material tem como objetivo ser um tira-dúvidas, divulgando os tipos de deficiência que existem, como melhorar o relacionamento e atenção a este público, legislação de proteção aos direitos das pessoas com deficiência e informar os serviços ofertados gratuitamente no município.

O Manual, bem como um vídeo explicativo com intérprete de libras está disponível no site da Prefeitura. O secretário de Direitos Humanos, Emerson Pereira, aproveitou o momento para destacar a luta do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, desde a presidência da ex-conselheira Aparecida Madalena Moto Madrid, conhecida carinhosamente como Cidinha Madrid.

“É a realização de uma luta há mais de 10 anos. Sabemos que tudo começou com a querida Cidinha Madrid, que visualizou a necessidade de um material impresso para levar informações para toda sociedade sobre leis e serviços públicos às pessoas com deficiência e suas famílias. Ver esta cartilha impressa nos enche de orgulho e nos motiva para seguir em frente”, falou.

Emerson elogiou também as entidades socioassistenciais que trabalham políticas públicas para as pessoas com deficiência. “A Apae, o IDAV e o Recanto Tia Marlene são essenciais para nossa cidade. Lá os assistidos recebem todo apoio e direcionamento para o desenvolvimento em todas as suas áreas”, frisou.

O presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Eloi Novaes Marques, agradeceu o envolvimento de todos os conselheiros e parceiros. Ele informou que o material, além de estar disponível no site da Prefeitura, também será distribuído de forma impressa gratuitamente nos equipamentos públicos.

O reitor da Unifev, Osvaldo Gastaldon, disse que a instituição de ensino apoia iniciativas que possibilitem a inclusão social, dando voz e autonomia para o conhecimento de todos.