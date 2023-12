O benefício abrange contribuintes com um único imóvel residencial e que cuja soma do valor venal deste seja de até R$ 41,7 mil

publicado em 14/12/2023

O prefeito Jorge Seba sancionou ontem a lei que isenta 4,7 mil famílias de Votuporanga do pagamento do IPTU de 2024 (Foto: Reprodução)

Franclin Duarte

O prefeito Jorge Seba (PSD) sancionou na terça-feira (14) a lei que garante a isenção de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) a mais de 4,7 mil moradores de Votuporanga. O benefício abrange contribuintes com um único imóvel residencial e que cuja soma do valor venal deste seja de até R$ 41,7 mil.

O objetivo da isenção, conforme sua justificativa enviada à Câmara Municipal, é promover justiça social na imposição do Imposto Predial Urbano, harmonizando-se com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e com a Lei de Orçamento Anual, que já previram o benefício e foram aprovadas pelo Legislativo Municipal.

Ainda conforme a lei, não será necessário requerer a isenção neste caso. E, para evitar embaraços para os proprietários que se enquadrarem, estes receberão notificação da isenção já deferida pela Lei.

Para garantir essa isenção a Prefeitura de Votuporanga está abrindo mão de R$ 1,5 milhão. Essa renúncia de receita, porém, conforme o projeto, não afetará as metas de resultados fiscais previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Aposentados e deficientes