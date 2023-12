O presidente da comissão provisória da sigla em Votuporanga, João Alfredo Leite Miranda Botelho, concedeu entrevista à Cidade FM

publicado em 09/12/2023

O presidente do PV, João Alfredo Leite Miranda Botelho, falou sobre os rumos do partido em entrevista à Cidade FM (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

O PV (Partido Verde), que foi reativado neste ano de olho nas eleições de 2024, iniciou um processo abrangente de reestruturação de sua base e para tal abriu um canal direto de diálogo com todos os seus novos e antigos filiados. Isso foi o que garantiu o presidente da comissão provisória da sigla em Votuporanga, João Alfredo Leite Miranda Botelho, em entrevista à Cidade FM.

Segundo o dirigente partidário, a discussão no partido neste momento é menos de nomes e mais de ideias. O objetivo, segundo ele, é não repetir os mesmos erros do passado que levaram a sigla, inclusive, a sair de uma das maiores bancadas na Câmara de Votuporanga a não ter nenhum representante com cargo eletivo.

“Todas as decisões do PV agora são tomadas em conjunto, inclusive estamos tentando espalhar pelos filiados todas as votações sobre o rumo partidário. Antes isso era mais complicado, mas hoje com os recursos tecnológicos já temos uma maior velocidade de forma que é possível ouvir a opinião de todos, consultar a base de pessoas que pensam como nós e juntos podemos chegar a uma melhor decisão”, disse João Alfredo.

Sobre as eleições do ano que vem João deixou claro que segue as orientações da Federação da qual o partido faz parte, PV, PT e PC do B, de forma que o pré-candidato que receberá o apoio da sigla será o empresário Bruno Arena (PT). Ele, no entanto, não descarta a possibilidade de apresentar o nome a vice na chapa.

“Nós estamos conversando, mas é claro que nosso apoio é à Federação, portanto, a Bruno Arena. Se chegarmos à conclusão que pelo conjunto de forças e de ideias que são defendidas e principalmente pelo retorno que a população de Votuporanga der for possível o vice, ótimo, mas não há uma imposição e sim um diálogo”, completou.