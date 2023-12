O prefeito Jorge Seba teve a honra de entregar as chaves da cidade ao Bom Velhinho, marcando oficialmente o início das festividades de fim de ano

publicado em 13/12/2023

Presidente da ACV, Glauco Ventura, e o prefeito Jorge Seba ao lado do Papai Noel (Foto: ACV)

O centro comercial de Votuporanga foi palco de um espetáculo encantador para as famílias locais na noite de anteontem. A Associação Comercial e a Prefeitura, em uma parceria vibrante, deram as boas-vindas ao Natal com a chegada do Papai Noel na praça da Concha Acústica. O prefeito Jorge Seba teve a honra de entregar as chaves da cidade ao Bom Velhinho, marcando oficialmente o início das festividades de fim de ano.

Este ato simbólico, que se tornou tradição, contou com a presença da primeira-dama Rose Seba, do presidente da ACV Glauco Ventura e da Secretária de Cultura e Turismo, Janaína Silva, além de um público entusiasmado. A carreata, iniciada na Zona Norte, percorreu as principais ruas da cidade, com o Papai Noel distribuindo doces e espalhando alegria.

A carreata também apresentou o cobiçado Chevrolet Onix 0km, destaque na campanha de prêmios do Natal, que inclui ainda 10 vales-compras de R$ 1 mil. O evento teve um toque musical especial com a apresentação da Banda Zequinha, encantando dezenas de famílias no palco da Concha.

O presidente da ACV, Glauco Ventura, destacou a importância do evento para a comunidade, expressando seu agradecimento à Prefeitura pelo esforço dedicado à decoração e aos eventos natalinos. Ele ressaltou que a chegada do Papai Noel simboliza não apenas o início da temporada festiva, mas também o resultado de meses de preparação para a campanha de Natal.

Horário Especial de Fim de Ano

O comércio local estará de portas abertas em horário estendido para suas compras natalinas das 9h às 20h, até 15 de dezembro. De 18 a 22 de dezembro, das 9h às 22h, e no dia 24, das 9h às 13h. Não haverá expediente no dia 25 de dezembro.

Campanha de Natal

Ao realizar compras nas lojas associadas, você concorre automaticamente a prêmios incríveis, incluindo um carro Chevrolet Onix 0km e dez vales-compras de R$ 1 mil pela campanha "Meu Sonho de Natal – Você de carro novo com a ACV e Apravel".