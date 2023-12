Candidato da chapa 1, Luiz Celso venceu Claudecy Andrade, o “Sagui”, da chapa 2, durante uma das eleições mais quentes dos últimos anos

publicado em 05/12/2023

Gilberto Barco (vice-presidente eleito), Luiz Celso de Oliveira e Rogério Marques Fernandes Membros da chapa e apoiadores fazem o “L” na comemoração pela vitória de Luiz Celso de Oliveira (Foto: Assary)

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Quem achava que a eleição para a presidência do Assary Clube de Campo de Votuporanga seria acirrada, se assustou quando viu o resultado. Com larga vantagem o candidato da chapa 1, Luiz Celso de Oliveira, venceu Claudecy Andrade, o “Sagui”, da chapa 2, e será o novo presidente do clube a partir de janeiro.

A votação ocorreu das 8h às 17h de domingo (3), e a apuração terminou por volta das 17h45. Luiz Celso, da chapa “Futuro projetado, os trabalhos continuam”, venceu “Sagui”, da “Renovação com responsabilidade”, por 1.042 contra 396, portanto uma vantagem de 646 votos. Foram registrados ainda três votos brancos e seis nulos. O vencedor assume o mandato em janeiro e permanece na presidência até dezembro de 2026.

Atual tesoureiro do clube, Luiz Celso tem 69 anos, é casado há 44 anos, tem duas filhas e quatro netos e reside no Jardim Yolanda, região central de Votuporanga. Aposentado, ele é sócio do clube há 45 anos. O jornal A Cidade acompanhou a apuração e conversou com o presidente eleito logo após o anúncio da vitória.

“Meu sentimento é de que o Assary provou mais uma vez que é um clube democrático. Tivemos aqui uma boa disputa, com duas equipes muito bem formadas e respeitosas, duas chapas que tiveram o bom senso e a hombridade de fazer campanhas com muita seriedade. Ficamos na frente e eu fico feliz”, declarou.

Na comemoração da vitória, Luiz Celso fez questão de destacar que aquela celebração era também pelos três excelentes anos da atual diretoria presidida por Rogério Marques Fernandes, o Rogerinho – que a partir de janeiro será o segundo vice-presidente.

O vencedor agradeceu à imprensa pelo trabalho de cobertura da eleição e seus companheiros de chapa e apoiadores.

“Agradeço também os associados, não somente aqueles que votaram em mim, mas os que optaram pelo adversário também. Nós temos muito respeito por tudo isso porque eles vieram aqui trazer o seu posicionamento. Agora é trabalhar, trabalhar e trabalhar”, concluiu.

Propostas

“Já fui presidente e diretor em várias áreas, e, portanto, conheço todos os problemas e caminhos a serem seguidos para uma boa administração. Quero manter o equilíbrio das contas, valorizar e oferecer treinamento aos colaboradores do clube, construir um quiosque/bar para atender o campo e mini campo, melhorar a iluminação do campo, revitalização do centro de evento/quadra coberta e fechamento lateral (cartão postal do clube que está deteriorado). Quero melhorias no salão social (reformas de banheiros, piso, cozinha e climatização), a continuidade nas melhorias do parque aquático, como aquecimento da piscina com mais brinquedos e opções para toda a família, e a construção de um bar molhado, além da revitalização do bar/quiosque já existente. Melhorar a nossa matriz energética (mudança para o mercado livre de energia com economia aproximadamente de R$ 1 milhão em 3 anos sem a necessidade de investimentos), entre outras questões”.