A oferta é do Polo UAB (Universidade Aberta do Brasil) de Votuporanga e as inscrições terminam no dia 30 de março

publicado em 18/03/2023

Votuporanguenses podem se candidatar ao vestibular para ter uma graduação de forma gratuita (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A chance que você esperava para garantir a sua tão sonhada graduação e, melhor, de forma totalmente gratuita. Moradores de Votuporanga e toda a região podem se inscrever no vestibular da Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo) e concorrer a bolsas de estudos em diversos cursos.

A oferta é do Polo UAB (Universidade Aberta do Brasil) e as inscrições terminam no dia 30 de março. Elas devem ser realizadas pelo site: vestibular.univesp.br. A prova (objetiva e redação) ocorrerá no dia 28 de maio, às 13h, e os locais oficiais serão divulgados no dia 19 de maio. O início das aulas está previsto para o final de julho de 2023.

O custo da inscrição é de R$ 51,75. Para participar, não há limite de idade, basta ter concluído o ensino médio ou com o término previsto até o período da matrícula. No preenchimento da ficha de inscrição, os candidatos devem cumprir todas as etapas previstas, responder o questionário socioeconômico, indicar o CPF e seus dados pessoais.

Cursos

São 105 vagas, sendo 35 vagas para cada eixo básico de ingresso, que são três: Licenciatura, Computação e o de Negócios e Produção. Dentro dos eixos são oferecidos os cursos, que são nove oportunidades para o votuporanguense que quer se capacitar no mercado.

No eixo de Licenciatura, por exemplo, os ingressantes chegarão em um determinado momento do curso que poderão optar pelos cursos de letras, matemática e pedagogia. Já no de Computação estão disponíveis vagas para os cursos de ciência de dados, engenharia de computação e tecnologia da informação.

Já no eixo da Negócios e Produção as oportunidades são dividas em administração, engenharia de produção e tecnologia em processos gerenciais. A “sede” da Univesp em Votuporanga fica no Polo UAB (Universidade Aberta do Brasil).

Entrar pelo Enem

Também será possível, caso queiram, fornecer os números de inscrição do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), de 2020, 2021 e 2022, para que os resultados sejam considerados na prova objetiva e integrados à nota final.