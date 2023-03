Em menos de três meses choveu quase o mesmo tanto do que o ano inteiro de 2022, conforme dados da Ciiagro para a cidade

publicado em 17/03/2023

Ciiagro comprova o esperado, Votuporanga tem início de ano mais chuvoso dos últimos seis anos (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

O dia amanhece fechado e chuvoso, logo em seguida o tempo abre, por volta de 12h e fecha de novo e acontece um pequeno “dilúvio”, entre idas e vindas, no fim da noite ela está presente de novo: a chuva. Essa é a rotina climática que tem acompanhado o votuporanguense nesse início de ano e que já representa um dos anos mais chuvosos da história de Votuporanga.

Os dados fazem parte de um levantamento realizado pelo A Cidade, junto a Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas), que registrou de janeiro até o dia de ontem (última consulta) o total de 790,14 mm (milímetros) de chuva, número que é 65% superior a quantidade que foi registrada durante o mesmo período do ano passado.

De toda essa chuva, somente no dia 5 de março deste ano foram contabilizados 128,5 mm pelo pluviômetro da Defesa Civil. Neste dia, a chuva aconteceu em menos de 2h e causou transtornos por toda a cidade.

Pelo Ciiagro, somente no mês de janeiro foram registrados 209,28 mm em chuvas, no mês de fevereiro 230,38 mm e do dia 1º de março até o dia de ontem, foram registrados 350,48 em chuvas. Neste mesmo período durante o ano de 2022, porém, foram registrados 514,54 mm de precipitação.

Entre os anos analisados, o que menos choveu foi o de 2021, ano que, inclusive, foi marcado pela seca e uma baixa histórica da represa da Saev em Votuporanga. De janeiro a março, foram registrados apenas 217,65 mm de chuva.

Já no ano de 2020, no mesmo período (janeiro-março) a cidade registrou 542,20 mm de chuvas. Em 2019, os dados apontaram que Votuporanga recebeu apenas 461,24 mm e em 2018 o número ficou 360,64 mm.

O ano de 2017, pela série histórica da Ciiagro, perdeu apenas para este ano na média de chuvas. Isso porque durante o mesmo período de janeiro até o mês de março foram registrados 624,04 mm de precipitação.

Porém, o ano em que Votuporanga mais conviveu com a chuva a grande incidência dela foi em 2016. Entre os três primeiros meses daquele ano, foram registradas nada menos que 908,39 mm em chuvas.