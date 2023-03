As vagas disponibilizadas para toda a cidade vão desde barman, auxiliar de cozinha até consultor de vendas

publicado em 09/03/2023

As vagas estão todas distribuídas entre o banco de currículos do Emprega Votu, ACV e também do PAT (Foto: Reprodução)

Fernanda Cipriano

São mais de 50 oportunidades de emprego abertas para as mais variadas funções, formações e cargos em Votuporanga. As vagas estão todas distribuídas entre o banco de currículos do Emprega Votu, no programa de recrutamento e seleção da ACV (Associação Comercial de Votuporanga) e no PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador).

A maior quantidade de oportunidades está disponível no Emprega Votu, que é um sistema oferecido pela Prefeitura de Votuporanga, onde há mais de 40 vagas, que são divididas em empresas diferentes. No meio delas, uma está com um recrutamento aberto para uma vaga de barman, para trabalhar em horário noturno, das 16h30 até às 0h.

Para fazer parte destes processos de seleção é preciso acessar o site Emprega Votu, cadastrar o seu currículo e se candidatar para as vagas desejadas.

ACV

Uma outra chance para se buscar um emprego na cidade está no programa de recrutamento e seleção da ACV. De acordo com o divulgado pela entidade, atualmente há mais de 15 vagas abertas no comércio local, como, por exemplo, biomédica esteticista, técnico em informática, vendedora e recepção. (confira a lista completa no fim da reportagem).

Os interessados devem enviar seu currículo para o e-mail: emprego@acvnet.com.br. Os dados são cadastrados no Banco da ACV, que mantém o serviço de recebimento de currículos e o repasse para as empresas interessadas. O serviço é totalmente gratuito e mais informações podem ser obtidas pelos números: (17) 3426-4044 ou (17) 98132-0022.

PAT

Para quem prefere o contato presencial, o PAT está com duas vagas abertas uma para recepcionista com experiência e outra para auxiliar de cozinha, também com experiência.

Os interessados devem a central de vagas do PAT, que fica Centro do Empreendedor, localizado na rua Barão do Rio Branco, nº 4497, esquina com a Ponta Porã, para a retirada da carta de apresentação. O local atende de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h.

VAGAS ACV