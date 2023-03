Doações foram carregadas na terça-feira (28) em um caminhão cedido pela Facchini e seguem em comboio com a Defesa Civil até as áreas afetadas

publicado em 01/03/2023

Caminhão cedido pela Facchini foi carregado ontem à tarde com as doações e seguiu hoje pela madrugada para o Litoral Norte (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

Votuporanga enviou na madrugada desta quarta-feira (1) mais de 7,5 mil litros de água mineral para suprir a demanda das vítimas dos temporais no Litoral Norte do Estado de São Paulo. As doações, arrecadadas durante a campanha “SOS Litoral Norte”, foram carregadas na tarde de ontem em um caminhão cedido pela empresa Facchini e saíram em comboio com equipes da Defesa Civil do município rumo a São Sebastião, área mais afetada pelas chuvas.

As doações, distribuídas entre copos, garrafas e até galões de água, foram arrecadadas em diversos pontos de coleta espalhados pelo município e depois concentradas na Secretaria Municipal de Cidade, que foi a responsável pela logística da distribuição. Toda a campanha foi coordenada pelo Fundo Social de Solidariedade a pedido do prefeito Jorge Seba (PSDB), que mobilizou todas as secretarias municipais em prol da campanha.

O prefeito, aliás, acompanhado da primeira-dama Rose Seba e do presidente da Câmara Municipal, Daniel David (MDB), acompanhou o carregamento do caminhão. Ele agradeceu o envolvimento de todos na ação.

“Esse é o resultado de um trabalho coordenado pelo Fundo Social que toda a cidade abraçou e ajudou. Agradecemos a todos que participaram e colaboraram. Isso demonstra a solidariedade de Votuporanga que está sempre pronta a ajudar os que mais precisam. Agradeço também à família Facchini, que além de ceder o transporte também colaborou com doações”, disse o prefeito.

As famílias que colaboraram com a campanha, na ocasião, foram representadas pela senhora Maria Aparecida Santos da Torre, moradora do bairro São João, que fez questão de contribuir. “A gente sabe que o pessoal de lá está precisando muito, então não custa nada fazermos a nossa parte. Se cada um ajudar um pouquinho, da forma que puder, vamos conseguir amenizar o sofrimento daquelas pessoas”, afirmou.

Já a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba, destacou o perfil solidário do povo de Votuporanga que, mais uma vez, se uniu para ajudar ao próximo. “Votuporanga é uma cidade muito solidária e a prova está aí. Fico muito feliz e emocionada de ver todos se unindo para fazer o bem. Nosso agradecimento também vai para a Câmara Municipal, o Tiro de Guerra, as unidades de saúde, escolas, CRAS, CDI, CCI, CREAS, CRAM, Conselho de Pastores, Grupo Cidade de Comunicação e também ao município de Dirce Reis que foram pontos de arrecadação”, completou.

Daniel David, por sua vez, disse que a ação mostra o envolvimento do Poder Público e da comunidade em favor de quem precisa. “O povo votuporanguense tem o coração cheio de amor e isso faz sempre a diferença. Quero agradecer aqui, em nome de todos os vereadores, a todos que ajudaram de uma forma ou de outra”, concluiu.

Logística

Segundo o secretário Municipal de Cidade, Marcelo Coienca, responsável pela Defesa Civil de Votuporanga, toda a logística foi planejada em conjunto com a Defesa Civil estadual e de São Sebastião.

“Vamos sair em comboio amanhã (hoje) pela madrugada, com equipes da Defesa Civil de Votuporanga. É uma viagem de cerca de 800 km, onde teremos que fazer algumas alterações no trajeto mais comum, já que na rodovia Mogi-Bertioga não está passando caminhões, então vamos pela Tamoios, sentido Caraguatatuba, onde iremos nos encontrar com as equipes da Defesa Civil de lá”, explicou o secretário.

Cidade FM