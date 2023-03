O Tradicional Projeto Verão reuniu a galera que se dedica à prática esportiva do clube de lazer para um final de semana intenso

publicado em 22/03/2023

O evento aconteceu nos dias 11, 12 e 13 de março no Votuclube (Foto: Reprodução)

A Diretoria do Votuporanga Clube, que tem a frente o presidente Fleury Cecchini e Miguel Maturana, sempre preocupados em oferecer opções de lazer e esportes para seus associados, realizou nos dias 11, 12 e 13 de março o Tradicional Projeto Verão, que reuniu a galera que se dedica à prática esportiva do clube de lazer para um final de semana intenso de disputas em diversas modalidades.



Ao todo foram disputadas cinco modalidades divididas em 17 categorias, sendo que três delas, porém, precisaram ser adiadas por conta das fortes chuvas que caíram na cidade, as disputas do Tênis Duplas Master Masculino, Tênis Duplas Masculino e Feminino e Tênis infantil serão realizados em outra data.

As modalidades disputadas foram as seguintes: Beach Tennis Iniciante Masculino e Feminino;

Beach Tennis Categoria C Masculino e Feminino; Beach Tennis Categoria B Masculino e Feminino; Futebol Infantil 1, 2 e Adulto; Biribol Masculino e Feminino e Supino Masculino e Feminino.

Os responsáveis pela organização do evento Giuliano Beraldi, Rafael Navarro e Patrícia Lara agradecem o apoio recebido da diretoria do Votuclube, também o apoio de professores que aceitaram o desafio proposto e se dedicaram no preparo das equipes que participaram das disputas. Dentre eles destacamos os professores professor Jomar, Futebol Infantil 1 e 2, o professor Cal do Tenis e Beach Tennis, professor Marcão Braz competidores do Supino, professor Marcinho Fukuiama com o Biribol e Luan Rici pelo Futebol Adulto, que se dedicaram e deram um brilho especial as competições disputadas do Projeto Verão.

O sábado foi especial também para as crianças, com recreação durante todo o dia com a equipe da Keka. A partir das 19h o Happy Hour foi ao som do Show com a BANDA FÚRIA, já no domingo o som ao vivo contou a presença do GRUPO POR ACASO, e tanto no sábado como no domingo os associados e convidados puderam desfrutar de um delicioso almoço e várias outros tipos de porções servidos pela lanchonete do próprio clube.