Por apenas R$ 15, quem adquirir a entrada poderá saborear todo o sorvete que conseguir durante o evento e ainda ajudar as entidades assistenciais

publicado em 17/03/2023

No ano passado o evento reuniu mais de 1 mil pessoas e a perspectiva é de que esse ano o sucesso seja ainda maior (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

Que tal tomar todo o sorvete que conseguir pagando apenas R$15? Isso será possível no próximo dia 16 de abril, durante a 11ª Festa do Sorvete de Votuporanga. A iniciativa é promovida pela Loja Maçônica Brisas Suaves, em parceria com a Escola Dinâmica e a Sorveteria Cremão, com o objetivo de angariar fundos em prol das entidades assistenciais do município.

Durante o evento serão servidos sorvetes de morango, chocolate, flocos e ninho trufado, além de deliciosos picolés. A festa será realizada na quadra da Escola Dinâmica, das 14h, às 17h, e, assim como nos anos anteriores, contará com brinquedos infláveis para a criançada, sorteio de brindes e a animação de palhaços.

Os convites já podem ser adquiridos com os agentes da Área Azul, diretamente no Centro Social (Dafic), na Sorveteria Cremão, ou com os voluntários da Maçonaria. Além da comissão organizadora e dos parceiros, a 11ª edição da Festa do Sorvete também conta com o apoio de várias empresas de Votuporanga, que colaboraram para que a renda seja a maior possível em prol das entidades beneficiadas.

No ano passado “Festa do Sorvete” reuniu mais de mil pessoas. A receita para o sucesso é “simples”: o sorvete de qualidade, que todos amam, a solidariedade e, é claro, uma boa organização, o que permitiu momentos de lazer para toda a família. Esses “ingredientes” foram reunidos por uma comissão que envolve voluntários de todos os setores da sociedade.

Toda a estrutura foi montada na quadra da Escola Dinâmica que, apesar de ser enorme, parecia pequena para a quantidade de pessoas que aproveitou para se refrescar com quilos e mais quilos de sorvete de massa (ninho trufado, morango, flocos e chocolate), além de centenas de picolés, que também foram servidos à vontade aos convidados.

Para a criançada, além do sorvete, havia ainda uma série de brincadeiras com palhaços, brinquedos infláveis e pula-pula. Enquanto isso, os pais se deliciavam nas dezenas de mesas montadas e se serviam em “estações” separadas por sabor, sempre ocupadas por dois ou mais voluntários, tudo para evitar filas e para que as pessoas pudessem aproveitar ao máximo.