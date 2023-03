A propositura consta da sugestão de pauta apresentada pelo presidente da Casa, Daniel David (MDB), divulgada na sexta-feira (17)

publicado em 18/03/2023

A propositura consta da sugestão de pauta apresentada pelo presidente da Casa, Daniel David (Foto: Assessoria)

Franclin Duarte

A Câmara Municipal de Votuporanga deve votar na próxima segunda-feira (20) um projeto da Prefeitura que autoriza o repasse de quase R$ 400 mil para entidades assistenciais do município que cuidam de crianças. A propositura consta da sugestão de pauta apresentada pelo presidente da Casa, Daniel David (MDB), divulgada na sexta-feira (17).

De acordo com a iniciativa, os recursos são provenientes Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, para entidades inscritas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com a finalidade de potencializar os serviços por elas ofertados.