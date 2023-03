O vereador protocolou um ofício solicitando a intervenção junto ao Governo Estadual no sentido de disponibilizar recursos financeiros

publicado em 24/03/2023

Chandelly protocolou um ofício solicitando recursos financeiros para microchipagem em animais de Votuporanga (Foto: Assessoria)

O vereador Chandelly Protetor (Podemos) esteve na Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, para solicitar apoio nas políticas públicas para animais de Votuporanga, como o programa Meu Pet e castrações, e outras demandas da causa animal. Na oportunidade, o vereador protocolou um ofício solicitando a intervenção junto ao Governo Estadual no sentido de disponibilizar recursos financeiros para microchipagem em animais.

Segundo o vereador, a Coordenadoria de Defesa e Saúde Animal foi criada em 2019, estava diretamente subordinada à Secretaria da Saúde, agora vai para a pasta do Meio Ambiente e tem a responsabilidade de realizar a articulação entre o Estado e municípios paulistas para a defesa dos animais domésticos, além de promover a educação para a tutela responsável.