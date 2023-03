O flagrante aconteceu na manhã do domingo (12), no bairro Jardim Vivendas, na zona Sul de Votuporanga

publicado em 13/03/2023

Os militares atenderam a um chamado de violência doméstica, quando encontraram mais de 23kg em drogas (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A Polícia Militar de Votuporanga prendeu um traficante com mais de 23kg em drogas, no bairro Jardim Vivendas, na zona Sul do município. Os militares atenderam a um chamado de violência doméstica, quando encontraram 20kg de maconha, três de cocaína e mais uma pedra bruta de crack.

De acordo com a ocorrência, os militares foram chamados para ajudar a conter o traficante que estava alterado e agrediu a companheira. A vítima apresentava sinais de agressão física e várias queimaduras pelo corpo, indicando possível uso de cigarro para os ferimentos.

Ao chegarem no local, os policiais relataram que a vítima contou sobre o ocorrido e ao entrarem na casa o homem tentou fugir, mas foi contido pela equipe.

Quando entraram na casa, os militares encontraram logo no balcão de entrada 20kg de maconha, mais três de cocaína e a pedra grande de crack. Além de R$ 3.255,00 em dinheiro, duas balanças de precisão, um celular Motorola, dois relógios, uma corrente (bijuteria) e apetrechos e embalagens para drogas.