Estimativa foi feita durante uma reunião convocada ontem pelo prefeito Jorge Seba com todas as secretarias municipais envolvidas

publicado em 07/03/2023

Ruas e avenidas de Votuporanga ficaram parecendo rios durante o temporal; carros foram danificados e casas inundadas (Foto: Reprodução)

Franclin Duarte

A forte chuva que atingiu Votuporanga no domingo (5) e provocou um cenário de caos na cidade causou um prejuízo de mais de R$ 3 milhões aos cofres públicos municipais. A estimativa foi apresentada durante uma reunião convocada ontem pelo prefeito Jorge Seba (PSDB) com todas as secretarias municipais envolvidas e a Defesa Civil.

Em pouco mais de uma hora, o município registrou mais de 130 milímetros. Com isso, casas, ruas e avenidas foram alagadas, carros arrastados, árvores arrancadas e até ruas inteiras tiveram placas de asfalto levadas pela força da água.

Desde o início da noite, equipes da Prefeitura e da Saev Ambiental, inclusive acompanhadas pelo prefeito Jorge Seba, começaram os trabalhos de limpeza, reparos e desobstrução das vias. Os serviços avançaram durante a madrugada e todo o dia de ontem e devem continuar ainda hoje.

Entre os locais mais afetados, está a Avenida Vale do Sol, que não suportou a grande quantidade de água. Além de danos no asfalto e quedas de árvores, um veículo que estava estacionado também foi prejudicado. Felizmente, a Defesa Civil não registrou ocorrências envolvendo vítimas.

Outros locais afetados também receberam atenção das equipes da Prefeitura e Saev Ambiental como o cruzamento das Ruas Sergipe com a Paraíba; um trecho da Avenida Prefeito Mário Pozzobon, o acesso à Vila Carvalho, sem contar a própria represa municipal que transbordou e teve os sistemas de captação e distribuição de água afetados pela chuva e pela falta de energia, inclusive com equipamentos queimados.

Além disso, a grande quantidade de água, inclusive, levou as represas do Assary Clube de Campo e da Avenida Paschoalino Pedrazoli a transbordarem. No Parque da Cultura o lago também atingiu níveis nunca vistos e a força da água nos vertedouros assustou a todos que passavam pelo local.