A equipe de profissionais da saúde e educação irão promover o segundo encontro de conscientização do Autismo em abril na cidade

publicado em 25/03/2023

A palestra acontecerá das 9h às 12h na quadra poliesportiva do Anglo, que fica na rua Paraíba (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A equipe do TEAcolhe irá promover no dia 1º de abril a 2ª edição do encontro do Dia Mundial de Conscientização do Autismo. A palestra acontecerá das 9h às 12h na quadra poliesportiva do Anglo, que fica na rua Paraíba, esquina com a rua São Paulo, em Votuporanga.

O evento acontecerá de forma gratuita a todas as famílias atípicas ou para pessoas que cuidam de crianças neurodivergentes da cidade e de toda a região. Esse encontro foi dividido pela organização de forma dinâmica e pretende atender, tirar dúvidas e trazer novos conceitos no cuidado.

Por isso, que a programação foi dividida com a abertura oficial, roda encantada com música, palestra sobre o autismo, na sequência um café da manhã e depois uma animação com o grupo “Os palhaços”. Terá ainda brinquedos infláveis para as crianças, sorteio de brindes e também expositores de brinquedos.

O TEAcolhe, que trabalha acolhendo famílias atípicas, é composta de profissionais da saúde e educação, que estão juntos das famílias atípicas e cuidam das crianças neurodivergentes.

“Levantamos uma única bandeira a do amor, entendimento e acolhimento as pessoas neurodivergentes, em especial aos que são acometidos pelo autismo. Acreditamos que viemos ao mundo com um propósito, o de ajudar. Estamos jogando uma semente sementinha, esperando e crendo que esta vira a florescer. Sozinha somos pétalas, juntos somos rosas”, disse Gisley Casali, participante do TEAcolhe.