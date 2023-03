A reunião aconteceu no Salão da Krik eventos e mobilizou dezenas de associados votuporanguenses

publicado em 11/03/2023

Dezenas de associados da Sicredi de Votuporanga acompanharam a assembleia de prestação de contas da cooperativa (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

A cooperativa Sicredi Planalto das Águas PR/SP, responsável pela agência de Votuporanga e de todo o Noroeste Paulista, realizou na noite de anteontem uma assembleia para apresentação dos resultados obtidos ao longo de 2022 assim como prestação de contas e discussão sobre o planejamento de ações e projetos previstos para este ano. A reunião aconteceu no Salão da Krik eventos e mobilizou dezenas de associados votuporanguenses.

O encontro foi comandado pelo presidente da cooperativa, Fabio Peterlini, que, em entrevista à Cidade FM, explicou que a iniciativa é desenvolvida especialmente para garantir a participação e deliberação dos Associados, proporcionando maior transparência, que é um dos princípios do cooperativismo.

“É uma satisfação muito grande estar aqui em Votuporanga novamente para apresentar aos associados números cada vez maiores. Independente de crise, de guerra e de cenário político, a Sicredi vem crescendo cada vez mais, sempre acima de dois dígitos, em especial a nossa cooperativa Planalto das Águas, responsável por toda a nossa região, que cresceu acima da média do sistema com um crescimento de 50% ao ano”, disse.

Durante a reunião, a Sicredi Planalto das Águas PR/SP divulgou os resultados financeiros e o valor da distribuição, pois, no Cooperativismo de Crédito, a participação no resultado é proporcional a utilização das soluções financeiras pelos associados. O montante distribuído aos associados, em 2022, passou de R$ 3 milhões, dinheiro que já foi depositado diretamente na conta de cada um deles.

“Com o apoio de todos os associados e da população de Votuporanga, hoje nós contamos com uma bela estrutura, com uma sede regional reestruturada contando com profissionais eficientes para melhor atender a todos e gerar resultados positivos e eficientes como esses que demonstramos hoje com um crescimento de dois dígitos no exercício de 2022”, completou Alessandro Boska, gerente da Agência de Votuporanga.