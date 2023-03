Entre as vagas disponíveis, muitas são gratuitas, concedidas por meio de bolsas de estudo do Programa Senac de Gratuidade

publicado em 22/03/2023

Unidade irá preparar os estudantes para o mercado com formação profissional, técnica e cidadã (Foto: Divulgação)

Os cursos técnicos são uma ótima opção para o profissional que busca novos conhecimentos para encarar a concorrência. Além de serem mais rápidos que os cursos superiores, eles integram conteúdos práticos e teóricos. E a boa notícia é que o Senac Votuporanga está com vagas abertas para dois cursos nas áreas de comunicação e design: Técnico em Publicidade e Técnico em Design Gráfico. Entre as vagas disponíveis, muitas são gratuitas, concedidas por meio de bolsas de estudo do Programa Senac de Gratuidade.

As aulas do Técnico em Publicidade se iniciam em abril e seguem até abril do próximo ano. No curso, o aluno irá aprender, entre tantos conteúdos, a planejar e criar campanhas e peças publicitárias, escolher as melhores mídias de veiculação e monitorar resultados de audiência. Ao todo, são 800 horas de aprendizado.

O curso de Técnico em Publicidade é indicado para pessoas criativas que buscam aprender diferentes habilidades de comunicação e desejam atuar em projetos trabalhando em equipe. Na sala de aula, o aluno irá aprender a construir briefing, coletando dados e informações do cliente, planejar estratégias e ações de comunicação, produzir peças gráficas impressas e digitais, além de audiovisuais, utilizar softwares de design gráfico, entre outros conteúdos.

Já no curso Técnico em Design Gráfico, que terá início também em abril e terminará em junho de 2024, o aluno aprenderá a desenvolver projetos e produções gráficas para meios impressos e digitais. Os alunos irão estudar sobre fundamentos do design gráfico e seus principais movimentos artísticos, planejar projetos e produções gráficas, diagramar livros e revistas para mídia digital ou impressa, editar imagens, ilustrações vetoriais e infográficos, entre outras atividades.

Em ambos os cursos, os alunos irão experimentar os desafios reais das duas profissões dentro e fora da sala de aula, criando projetos reais e soluções criativas em equipe. Mariane Roldão, técnica de desenvolvimento profissional do Senac Votuporanga, afirma que os alunos serão conectados diretamente com as demandas do mercado. “São dois cursos para as pessoas que querem se profissionalizar na parte de criação, design e trabalhar com gráficas, em agências de publicidade e também se tornarem empreendedores, ou seja, donos dos seus próprios negócios”, explica.