publicado em 10/03/2023

O prefeito Jorge Seba irá tomar posse hoje como diretor da AMA em um evento em Rio Preto (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duarte

O prefeito Jorge Seba (PSDB) será empossado nesta sexta-feira (10) como diretor da AMA (Associação dos Municípios da Araraquarense). A cerimônia de posse será realizada no Parque Tecnológico de Rio Preto, a partir das 9h, e contará com a presença do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que será declarado presidente de honra da entidade.

Reforçando a representatividade política de Votuporanga junto ao Estado, Seba foi eleito Coordenador de Assuntos Intermunicipais da AMA, que é composta por 127 municípios e engloba cerca de 2,2 milhões de habitantes na região da Araraquarense. A entidade será comandada peloo prefeito de José Bonifácio, Dilmo Resende de Carvalho (União Brasil).

"Entre a missão que assumimos, está a de representar as demandas dos moradores de Votuporanga e toda a nossa região. Assim, contribuiremos com o desenvolvimento de todo o Estado de São Paulo", comentou o prefeito Jorge Seba, que também é presidente dos principais consórcios regionais, como do Turismo (Cotimarg) e de Desenvolvimento Ambiental Sustentável (Cidas).

A atual diretoria coordenará os trabalhos da Associação pelo biênio 2023/2024. A AMA tem um papel fundamental na região e no estado de São Paulo. É um instrumento essencial de união e cooperação entre os municípios, com ações e planejamentos conjuntos. A entidade discute o desenvolvimento e o crescimento sustentável, com qualidade de vida.

O prefeito de São José do Rio Preto, Edinho Araújo (MDB), que é presidente benemérito da AMA, também confirmou presença, assim como outros prefeitos e autoridades de toda a região. Pelo governo do Estado, além de Tarcísio, secretário estadual de Segurança Pública, Guilherme “Capitão” Derrite, também participará do ato.

Nova Diretoria da AMA

Presidente: Dilmo Resende de Carvalho – prefeito de José Bonifácio

1º Vice-Presidente: Heder Jean Bruno de Oliveira – prefeito de Zacarias

2º Vice-Presidente: Claudemir José Grava – prefeito de Catiguá

1º Secretário: Jean Carlos Vetorasso – prefeito de Guapiaçu

2º Secretário: Gomides Ferraz Neto – prefeito de Ubarana

1ª Tesoureiro: Jurandir Barbosa de Morais – prefeito de Nova Aliança

2º Tesoureiro: Alexandre Silveira Bertolini – prefeito de Tanabi

DIRETORIA REGIONAL

1- Silvio Cesar Sartorello – prefeito de Tabapuã

2- Izael Antônio Fernandes – prefeito de Adolfo

3- Guilherme Colombo da Silva – prefeito de Santa Adélia

4- Jorge Augusto Seba – prefeito de Votuporanga

CONSELHO FISCAL:

1- Fernando Augusto Cunha – prefeito de Olímpia

2- Márcio Luiz Miguel – prefeito de Monte Aprazível

3- Edvar Alberto Colombo – prefeito de Ibirá

4- Luís Henrique dos Santos Moreira – prefeito de Jales

5- José Cláudio Martins – prefeito de Uchôa

SUPLENTES:

1- Luiz Antonio Tobardini – prefeito de Bady Bassitt

2- Paulo Ricardo Beolchi de Lucas – prefeito de Cedral

3- Joamir Roberto Barboza – prefeito de Ariranha

4- Reni Aparecida Aparecida da Silva – prefeita de Irapuã