Decreto publicado na quarta-feira (1) acionou o projeto “Votuporanga contra o Aedes Aegypti”, com o empenho de 70 servidores na missão

publicado em 02/03/2023

A medida foi publicada no Diário Oficial e direciona 70 servidores municipais para o combate ao mosquito transmissor da dengue (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duarte

O prefeito Jorge Seba (PSDB) editou na quarta-feira (1) um decreto determinando o acionamento do projeto “Votuporanga contra o Aedes Aegypti”, iniciativa que reforça as ações contra a dengue no município. A medida foi publicada no Diário Oficial e, dentre outras ações, ela direciona 70 servidores municipais efetivos para o combate ao mosquito transmissor da dengue.

Mesmo ainda com poucos casos confirmados no início deste ano – apenas 63 até o momento -, a decisão foi tomada devido ao grande índice de chuvas e ao período propício para a proliferação do mosquito, o que reforça a necessidade de intensificação nas ações de controle ao vetor das arboviroses, em especial nos bairros em que os moradores não são encontrados durante a semana. O Aedes Aegypti ainda transmite Chikungunya, Zika Vírus e Febre Amarela.

Desta forma, os agentes atuarão aos sábados (dias 4 e 18 de março) na intensificação dos trabalhos de visitas aos imóveis e ações de eliminação dos criadouros, na tentativa de orientar os moradores que não são encontrados nas visitas durante a semana.

Ações de combate

Desde o final do ano passado, para evitar o crescimento no número dos casos de dengue, a Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria da Saúde, intensificou diversas estratégias de combate. As ações foram tomadas diante de um alerta da Secretaria Estadual da Saúde sobre a possibilidade de uma epidemia da doença com sintomas mais graves, o que não se confirmou, até o momento, graças as intervenções antecipadas.

Neste momento, seguem sendo realizadas as ações rotineiras de controle e prevenção, com visitação casa a casa e bloqueio por meio do controle do Aedes aegypti na residência do suspeito e próximo aos casos suspeitos e pulverização em casos confirmados.

Conscientização

Para o combate ao Aedes aegypti, vale advertir sobre o papel fundamental da população na manutenção das ações de combate. As pessoas devem manter os cuidados, permanentemente, em suas residências, verificando e eliminando o armazenamento de água parada e os recipientes que possam acumular água e virar criadouros do mosquito.

Portanto, a secretaria da Saúde orienta à população a manter os quintais sempre limpos, eliminando garrafas, sacolas plásticas, entre muitos outros recipientes que possam acumular água da chuva. É igualmente importante lavar os bebedouros dos animais com água, bucha e sabão; limpar calhas, utilizar produtos (detergente, sabão em pó) nos ralos internos e externos, a fim de se evitar a proliferação do vetor.