Dr. Daniel Brito deu detalhes sobre perfil das vítimas que chegam no Pronto Socorro, a maioria de ocorrências envolvendo motocicletas

publicado em 21/03/2023

Dr. Daniel Brito, falou sobre os principais traumas atendidos na Santa Casa de Votuporanga e o perfil das vítimas do trânsito (Foto: Santa Casa de Votuporanga/A Cidade)

Franclin Duarte

A Santa Casa de Votuporanga divulgou um número alarmante sobre o trânsito na cidade: mais de 500 pessoas são atendidas por mês no Pronto Socorro votuporanguense após se envolveram em acidentes nas ruas ou rodovias da cidade e região. Os dados, inclusive, levaram o médico ortopedista, Dr. Daniel Brito, a fazer um alerta sobre os cuidados tanto para motoristas quanto para pedestres.

Segundo o especialista, quando ocorrem colisões de veículos (carro, moto e outros), mesmo que não aparente ser nada grave, é preciso buscar atendimento médico especializado para que o paciente receba o tratamento adequado, o que reduz as chances de sequelas.

Para se ter uma ideia, da média de 500 a 600 atendimentos por mês na Ortopedia da Santa Casa de Votuporanga, aproximadamente 250 a 300 vítimas de acidentes de trânsito necessitam de internações. E os números não param por aí. São de 100 a 200 cirurgias por mês no setor.

Além disso, a Instituição possui o Ambulatório específico para atender traumas, com média de 800 consultas mensais. Os atendimentos são pré-agendados e com horário marcado, de segunda a sexta-feira em horário comercial.

A unidade assiste toda região de Votuporanga, que compreende as cidades de Valentim Gentil, Nhandeara, Cosmorama, Parisi, Sebastianópolis, Cardoso, General Salgado, Álvares Florence e Américo de Campos, uma população estimada em 200 mil habitantes.

Dr. Daniel Brito, falou sobre os principais traumas atendidos no Hospital. “Até pouco tempo, a principal causa de acidente de trânsito era atropelamento. As principais vítimas eram pedestres, mas de uns anos para cá tem mudado esse perfil principalmente na nossa cidade, com predominância de acidentes com motocicletas”, disse.

Um dos tipos mais comuns de danos corporais que ocorrem é a fratura de tíbia, que pode acontecer quando o paciente se choca contra o chão ou outros objetos. Além dela, lesões nos braços, punho, no abdome e na coluna também são frequentes. Há ainda os casos de politraumatismo, quando a vítima apresenta diversas contusões simultâneas.

Geralmente, o trauma vem acompanhado de alguns sintomas: dor, deformidade angular, sangramento, lesões de pele e escoriações.

Perfil

Dr. Daniel explicou que as principais vítimas são homens jovens, em plena capacidade laboral. Os horários mais comuns são começo e fim do expediente.

“O que mais tem chamado atenção é gravidade, com fraturas bem complexas, com tratamento prolongado, oneroso, exigindo comprometimento emocional grande das vítimas. Elas permanecem muito tempo hospitalizada e sem convívio com família, sem poder realizar suas atividades rotineiras como estudo e lazer, além de precisarem se afastar do trabalho”, destacou.

Dicas

Ao presenciar um acidente, é importante entrar em contato imediato com o atendimento médico especializado (Samu – 192 ou Bombeiros – 193). “Orientamos preservar o local do acidente e proteger a vítima, mantendo o espaço limitado para que possa aguardar o resgaste de forma mais rápida possível”, afirmou.

O ortopedista ressaltou que há práticas que salvam ainda mais vidas: usar o cinto de segurança, evitar usar de aparelhos eletrônicos enquanto dirige e respeitar a faixa de pedestres ajudam a estabelecer um trânsito mais seguro e evitam colisões e atropelamentos. “É fundamental a direção defensiva, respeitando as regras de trânsito. Devemos olhar para o pedestre e o motociclista como os mais frágeis”, concluiu Dr. Daniel.

Ortopedia

A Santa Casa está apta a receber tanto pacientes de casos simples – como escoriações leves – quanto vítimas de quadros complexos, em que é necessário iniciar um tratamento mais extenso e completo. Tem um time altamente capacitado e em constante treinamento garantindo um tratamento de extrema qualidade técnica, com atenção humanizada.

Os médicos buscam constantemente a capacitação, inclusive no exterior, tudo para que a assistência seja cada vez mais moderna, efetiva e com qualidade.