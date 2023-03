A retomada em tempo recorde, levando em consideração o tamanho dos danos, foi comemorada pela autarquia

publicado em 09/03/2023

Depois de dois dias com problemas no abastecimento, sistema foi regularizado e toda a cidade voltou a ter água nas torneiras (Foto: Saev)

Franclin Duarte

A Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Votuporanga), conseguiu reestabelecer na quarta-feira (8) o abastecimento normal de água no município após os estragos provocados pelo temporal do último domingo (5). A retomada em tempo recorde, levando em consideração o tamanho dos danos, foi comemorada pela autarquia que se mobilizou em uma verdadeira força-tarefa.

De acordo com o superintendente da Saev, Gustavo Gallo Vilela, os problemas de abastecimento foram provocados, principalmente, em razão da inundação de uma das casas de máquinas da autarquia. Com isso, motores queimaram e painéis elétricos foram danificados.

“Sou muito grato a toda a nossa equipe que não mediu esforços para reestabelecer o fornecimento. Isso eu falo de todo mundo mesmo, até o pessoal do setor de meio ambiente se uniu, muitos dos nossos colaboradores trabalharam até de madrugada para ajudar, pois é um problema que afeta a vida de todo mundo. Algumas coisas dependiam de terceiros, mas uma empresa aqui de Votuporanga mesmo também foi muito ágil e conseguiu recuperar um dos motores para nós, de forma que no finalzinho da tarde de anteontem já conseguimos iniciar o reabastecimento”, disse o superintendente.

Em alguns pontos da cidade, porém, ainda conforme o superintendente, pode haver alguns problemas com vazamentos e, consequentemente, baixa pressão. Os funcionários da Saev, no entanto, já estão nas ruas para corrigir os problemas o mais rápido possível.