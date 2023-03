Buraco se formou em razão de um grande vazamento de água, segundo informou a autarquia

publicado em 21/03/2023

O problema foi provocado por um grande vazamento de água, que solapou o solo e acabou provocando o afundamento (Foto: Saev)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Prefeitura de Votuporanga, por meio da Saev Ambiental (Superintendência de Água Esgoto e Meio Ambiente) consertou na tarde desta terça-feira (21) a cratera que quase engoliu uma van de alunos na zona Norte da cidade, nas proximidades da escola CEM Benedito Israel Duarte. O problema foi provocado por um grande vazamento de água, que solapou o solo e acabou provocando o afundamento quando o veículo passou pelo local.Logo após o acidente equipes da autarquia foram acionadas e começaram a trabalhar imediatamente na cratera. O vazamento foi contido e, por volta das 16h, o buraco foi tapado.O acidenteUma cratera se abriu e quase engoliu uma van que estava cheia de estudantes de Votuporanga. O caso aconteceu na manhã desta terça-feira (21), nas proximidades da escola CEM Benedito Israel Duarte, na zona Norte. Apesar do susto, nenhuma criança ficou ferida.De acordo com o apurado pelo A Cidade no local do acidente, a van passava pela rua Elaine Cristina Jardinete, quando na esquina da escola Benedito Israel Duarte, ao passar por um trecho, a roda traseira do veículo afundou e logo se formou uma grande cratera.Várias crianças estavam no veículo, sendo levadas para a escola, no momento em que tudo aconteceu, mas o motorista, identificado como Johnny Francisco Pereira Cespede, que trabalha há quatro anos no ramo, com o auxílio de profissionais da escola, conseguiu tirar todos os alunos sem que ninguém se ferisse.O veículo foi removido por volta das 8h30, com o auxílio de um guincho. Equipes da Polícia Militar e da Secretaria Municipal de Trânsito estiveram na região para isolar a área e evitar novos acidentes.