publicado em 25/03/2023

Diversas atividades ambientais foram desenvolvidas ao longo da semana na cidade em alusão ao Dia Mundial da Água (Foto: Saev)

A Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgoto e Meio Ambiente) concluiu ontem a semana de ações educativas em alusão ao Dia Mundial da Água, comemorado na quarta-feira (22). Atividades ambientais envolveram palestra, visitas em locais mantidos pela autarquia e até plantios de mudas na Nascente Modelo e na Represa Municipal.

A primeira atividade ambiental foi realizada pela autarquia em parceria com a Polícia Ambiental de Votuporanga e contou com a participação dos alunos do CEM “Prof. Orozimbo Furtado Filho”, que fica localizado no distrito de Simonsen.

Os estudantes receberam material didático sobre o Dia Mundial da Água e conheceram de perto como funcionam os processos realizados pela ETA (Estação de Tratamento de Água), desde a captação até o tratamento da água para chegar com qualidade nas torneiras dos moradores. Todas as atividades são acompanhadas pelo educador ambiental Abílio Calile Júnior. Na ETA, os alunos puderam conversar e tirar as dúvidas com a Edna Morillo, da Divisão de Produção e Qualidade da Saev Ambiental.

Já os alunos do CEM “Profa. Clary Brandão Bertoncini” plantaram na tarde de quarta-feira (22) mudas de árvore, da espécie Embaúba, na Nascente Modelo da autarquia, que fica localizada no Loteamento Jardim Monte Verde. O plantio de mudas contou com a participação da Polícia Ambiental.

Os estudantes também receberam material didático com atividades relacionadas ao uso consciente da água. Sobre a Nascente Modelo, vale ressaltar que, há uma década, a Saev Ambiental desenvolve projetos de preservação e recuperação de nascentes, que são fontes ricas de água.

“Essas nascentes são essenciais para manter a qualidade e eficiência do sistema de abastecimento de água de Votuporanga e dos distritos de Simonsen e Vila Carvalho”, afirma o superintendente da Saev Ambiental, Gustavo Vilela.

Ontem a bióloga e Chefe de Divisão de Licenciamento Ambiental da Saev Ambiental, Beth Prado, fez uma palestra sobre a importância da biodiversidade e o uso consciente da água para mais de 60 alunos da Escola Estadual Sebastião Almeida Oliveira.

Outra ação ambiental foi realizada no mesmo dia com os moradores do Lar Beneficente Celina. Eles visitaram a Represa Municipal “Prefeito Luiz De Haro”, um dos cartões postais de Votuporanga, e fizeram também o plantio de várias mudas nativas no local que esta recebendo a gigantesca obra de desassoreamento, uma das mais importantes para Votuporanga. A atividade contou com o apoio da Polícia Ambiental.

O encerramento da série de atividades ambientais foi realizado pela autarquia ontem com a distribuição gratuita de plantas aromáticas, medicinais e condimentares, além de mudas nativas para arborização urbana e reflorestamento, durante a Caravana TV TEM, em comemoração aos 20 anos da emissora, na Concha Acústica, no centro de Votuporanga. As mudas nativas são do “Viveiro de Mudas”, localizado no Horto Florestal “Sérgio Ramalho Matta”.

O superintendente da Saev Ambiental explicou que o objetivo dessa série de atividades em comemoração ao Dia Mundial da Água é promover reflexões e diálogos sobre a importância do uso sustentável desse recurso natural.

“Se faz necessário e urgente promover ações educativas com escolas e entidades filantrópicas sobre o uso consciente da água, evitando a poluição e o desperdício desse recurso”, afirma o superintendente.

Já o superintendente adjunto da autarquia, Luciano Possoni, ressaltou que toda a equipe do Departamento de Meio Ambiente da Saev Ambiental esta à disposição da população em geral, principalmente instituições de ensino, além de grupos religiosos, clubes de serviço e entidades, para o agendamento de atividades e visitas monitoradas nos espaços mantidos pela autarquia.