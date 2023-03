A 8ª edição do mais novo produto do Grupo Cidade de Comunicação traz reportagens especiais sobre as mulheres em destaque de Votuporanga

publicado em 28/03/2023

Franclin Duarte

O Grupo Cidade de Comunicação, responsável pelo Jornal A Cidade de Votuporanga e pela rádio Cidade FM 94,7, começa a distribuir mais uma edição de seu mais novo produto: a Revista Destaque Cidade. E como março é considerado o Mês das Mulheres, a edição foi inteiramente voltada a elas, com reportagens especiais das mulheres em destaque do município.

São 84 páginas com entrevistas que trazem a história de empresárias, investidoras e profissionais liberais, que ao mesmo tempo são mães, esposas, filhas e conseguem desempenhar todas essas funções sem descer do salto alto, como diz o jargão popular.

Você é o nosso convidado especial a mergulhar fundo em cada página que lhe apresenta pequenos universos com olhares fraternos de ternura, determinação, coragem, estilo, sensibilidade, protagonismo e empoderamento feminino. Agora, é que são elas!

E já na nossa reportagem de capa essa pluralidade de talentos toma forma ao conhecer um pouco mais da história em família, nos negócios ou nos rodeios, do sucesso de Rosana e Tércio Miranda

À frente com o marido de uma das maiores companhias de touros em rodeios do país e de empresa de agronegócios no Paraná, a empresária Rosana Miranda celebra aniversário com alegria e solidariedade em festa que entrou para a história de Votuporanga!

Você vai conhecer também várias histórias inspiradoras de mulheres que se destacam em seus segmentos de atuação. Por exemplo, como não reconhecer a caminhada de sensibilidade e fraternidade de querida Adriana Dal Bem.

Com anos de trabalho que a credenciam como referência na terapia com cavalos, bastante exitosa em atendimentos a crianças portadoras do espectro autista, por exemplo. No Haras ou em sua Clínica, Adriana Dal Bem é a mulher valente e de alma capitã típica e que orgulha a nossa terra.

Mas as mulheres da região também são destaque em nossas páginas. Casada há mais de três décadas com o prefeito, Adilson Batista Leite, mãe de Rafael e Bruna, além de vovó da pequena Maria Cecília, Neusa é uma mulher com pluralidade de talentos para desempenhar de forma marcante e bem-sucedida todas as suas importantes responsabilidades.

E assim, a cada virada de página desta edição, oferecemos doses e doses de inspiração. Para coroar, uma história emocionante de luta, superação e de paixão pela vida e pela família.

Márcio Bucalon, da Extra Centro Automotivo, homenageia a mulher Adriana Miranda por sua fé, determinação no tratamento de um Câncer de Mama.

A vida do casal, proprietários da Extra Centro Automotivo de Votuporanga, mudou de ponta-cabeça em dezembro de 2021, em plena pandemia da Covid-19, quando um diagnóstico da doença foi apresentado a eles como anúncio de uma terrível realidade que enfrentariam a partir dali.

De lá para cá, foram meses de muita luta, de união familiar e de protagonismo e fé de Adriana, que venceu a angústia, as dúvidas e o medo, passou por todos os tratamentos e hoje é exemplo de garra, amor e determinação para toda a sua família e amigos.