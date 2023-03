A avaliação consta na 8ª Pesquisa de Clima realizada pelo LIDE no período de 11 a 26 de fevereiro

publicado em 16/03/2023

Índices estão na nova Pesquisa de Clima Empresarial encomendada pelo LIDE Noroeste Paulista e divulgada na quarta-feira (15) pela entidade (Foto: Reprodução)

Franclin Duarte

Pesquisa divulgada ontem pelo Lide (Grupo de Líderes Empresariais) do Noroeste Paulista revela que, mesmo com a preocupação do setor produtivo em relação ao cenário político e o alto índice de rejeição ao atual comando do Governo Federal, a maioria dos empresários da região avalia com otimismo as perspectivas para os negócios em 2023. A avaliação consta na 8ª Pesquisa de Clima realizada pelo LIDE no período de 11 a 26 de fevereiro.

De acordo com a entidade empresarial, foram ouvidos mais de 70 filiados entre diretores, sócios, CEO’s e presidentes de grandes empresas da região, dentre elas a Facchini de Votuporanga.

Com 72,97% de acreditação, os empresários esperam um maior faturamento em relação a 2022 para este ano. Esse sentimento positivo se confirma em relação às contratações: 50% dizem que aumentarão o quadro de funcionários, 45,95% irão manter seus colaboradores, e apenas 4,05%, demitir.

Por outro lado, o se antes das eleições o cenário político estava entre os principais motivos de apreensão em relação ao futuro do País, agora ele atinge novos patamares negativos, aparecendo em diversos tópicos da pesquisa.

Na opinião dos filiados, a política ficou em primeiro lugar na área do País que mais precisa melhorar (47,30%). Obteve a mesma posição entre os temas mais preocupantes para a economia (54,05%) e acabou em segundo lugar entre os motivos que impedem as empresas de crescer (24,32%) - perdendo apenas para as cargas tributárias, que ficaram com 29,73% das respostas. Já a aprovação do governo federal foi de apenas 6,75%.

Na região

A educação (43,24%) e a infraestrutura (33,78%) da região continuam entre os pontos que mais necessitam de melhorias nas opiniões ouvidas. Já em terceiro lugar, a política deu lugar à saúde, que dessa vez ficou com 9,46%.

A administração municipal teve maior aprovação entre os filiados ouvidos em relação à última coleta de dados, passando dos 67%. Já a estadual, obteve 77,02% de respostas positivas.