São 20 oportunidades de bolsas integrais e nove parciais, que estão distribuídas em cursos à distância; inscrições ficam abertas até a sexta-feira (3)

publicado em 01/03/2023

O resultado da primeira chamada sai dia 07 de março, enquanto a da segunda está prevista para 21 de março (Foto: Reprodução)

Fernanda Cipriano

O Prouni (Programa Universidade para Todos) oferece 29 bolsas de estudo em Votuporanga. As inscrições vão até a sexta-feira (3) e são para estudantes que prestaram o Enem mais recente e tiraram, no mínimo, 450 pontos de média das notas (e não zeraram na redação). O resultado da primeira chamada sai dia 07 de março, enquanto a da segunda está prevista para 21 de março.

Das 29 bolsas de estudo oferecidas no município, 20 são integrais (que cobrem 100% das mensalidades) e nove são parciais (cobrem 50%). Essas bolsas estão distribuídas entre 15 cursos, todos à distância. Entre eles estão Administração, Ciências Contábeis, Design de Interiores, Engenharia Ambiental, Engenharia de Produção e Gestão Ambiental.

Além das vagas no município, os estudantes podem escolher se candidatar para bolsas em qualquer lugar da região, do estado ou do país. Todas estão listadas no site oficial do Prouni (prounialuno.mec.gov.br/consulta/publica).

Inscrições

Para se inscrever, o candidato deve acessar o site oficial do programa (prouniportal.mec.gov.br). No ato da inscrição, é possível escolher até duas opções de instituição, curso e turno.

Com o decorrer dos dias em que o processo de inscrição estiver aberto, o Ministério da Educação atualiza as notas de corte dos cursos escolhidos pelo candidato, de forma que é possível alterar de acordo com as chances de ser ou não aprovado.

Para tentar uma vaga com bolsa integral, o estudante precisa comprovar renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até 1,5 salário mínimo (R$ 1.650). Já para as bolsas parciais, a renda familiar bruta mensal deve ser de até três salários-mínimos por pessoa (R$ 3,3 mil).