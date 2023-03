O anúncio foi feito pelo prefeito Jorge Seba (PSDB) durante entrevista à Cidade FM

publicado em 08/03/2023

Obras de reforma do CCI já foram iniciadas e o prefeito Jorge Seba quer concluí-las ainda no primeiro semestre deste ano (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duarte

A Prefeitura de Votuporanga iniciou nos últimos dias as obras de reforma e recuperação das instalações do CCI “Francisco Pignatari”, da Vila Paes. O anúncio foi feito pelo prefeito Jorge Seba (PSDB) durante entrevista à Cidade FM.

Segundo o prefeito, serão investidos no espaço, que tem 850 metros quadrados, cerca de R$ 278 mil. O objetivo é oferecer um espaço de socialização para evitar o isolamento da pessoa idosa. No local, pessoas independentes com mais de 60 anos têm a opção de despertar novas habilidades, por meios de diversas atividades socioeducativas, de esporte, lazer e convívio social.

“Ele ficou paralisado por dois anos por dois motivos, primeiro por causa da pandemia e depois porque merecia uma reforma. O CCI teve uma serventia muito grande desde a época do Carlão e do Juninho quando os idosos iam lá e faziam aquele momento de encontros. Mas a obra acabou se deteriorando com o tempo e precisando de melhorias”, disse o prefeito.

As melhorias contemplam a troca de pisos, substituição das portas, o revestimento dos sanitários, a troca de vidros, esquadrias, instalação de telhas e pintura em geral, além da instalação de um novo sistema de drenagem.