Cursos de “Recepção e Atendimento” e “Organização e Promoção de Festas e Eventos” serão ofertados com inscrições gratuitas

publicado em 15/03/2023

O Via Rápida tem como objetivo oferecer qualificação profissional para jovens e adultos em busca de melhores oportunidades (Foto: Reprodução)

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, divulga inscrições gratuitas para os cursos on-line de Recepção e Atendimento e, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo, de Organização e Promoção de Festas e Eventos. Ambos serão oferecidos pelo programa Via Rápida Emprego através da parceria com o Governo do Estado.

O Via Rápida tem como objetivo oferecer qualificação profissional para jovens e adultos em busca de melhores oportunidades de emprego e geração de renda, além de bolsa-auxílio de R$ 210.

A previsão de início dos cursos on-line é dia 4 de abril e não há limite de vagas. As inscrições estão abertas e seguem até o dia 21 de março.

O curso de Recepção e Atendimento tem duração de 60 horas e qualifica os alunos para orientar o público, prestar serviços de atendimento ou realizar coleta de informações, intermediando clientes e prestadores de serviços.

Já o de Organização e Promoção de Festas e Eventos possui a carga horária de 80 horas, e capacita os estudantes para atuar em eventos promocionais, planejando e organizando-os em locais diversos.

Os cursos oferecidos pelo Via Rápida contam com aulas remotas e presenciais em todas as regiões do estado. Podem se inscrever jovens e adultos a partir de 16 anos; residentes no Estado de São Paulo; alfabetizados; desempregados; e aqueles que possuem escolaridade mínima ou condição especial exigidos para determinado curso, quando for o caso.

Via Rápida

O Via Rápida oferece cursos gratuitos de capacitação e qualificação profissional para jovens e adultos com duração de até 100 horas e são oferecidos de acordo com o mercado de trabalho de cada região. A partir da parceria entre o Governo do Estado de São Paulo e os municípios, os cursos são definidos e as inscrições são divulgadas. Os indicados podem se inscrever no site do programa. Após a inscrição, haverá convocação dos candidatos para formação das turmas, selecionados a partir dos critérios definidos pelo programa.

Para participar é necessário realizar um cadastro no Login SP. Essa plataforma é uma Identidade Digital única para o cidadão paulista, que garante acesso aos serviços digitais oferecidos pelo Governo. Saiba mais sobre os cursos de qualificação profissional e se inscreva acessando o site: www.cursosviarapida.sp.gov.br

Bolsa-Auxílio

Podem receber a bolsa-auxílio estudantes matriculados nos cursos de qualificação profissional oferecidos nos formatos: presencial, semipresencial e remoto (curso on-line com aulas ao vivo e professor). O estudante será considerado apto a receber o auxílio-auxílio pelas informações prestadas na inscrição.

O pagamento da bolsa-auxílio se estuda após a aferição de frequência no décimo dia de aula, podendo ser realizado, inclusive, após o término do curso.