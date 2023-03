Ainda não há uma data para a aplicação do certame, mas, conforme o contrato a empresa terá até 90 dias para aplicar as provas

publicado em 15/03/2023

Novo concurso da Prefeitura irá oferecer 206 vagas para nível fundamental, médio e superior, com salários de até R$5,8 mil (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duarte

A Prefeitura de Votuporanga homologou na terça-feira (14) a contratação do instituto Consulpam para a aplicação de mais um concurso público no município com 206 novas vagas divididos em cargos de nível fundamental, médio e superior. Ainda não há uma data para a aplicação do certame, mas, conforme o contrato a empresa terá até 90 dias para aplicar as provas a partir da ordem de serviço.

De acordo com o processo licitatório, o maior número de vagas será para os cargos de Diretor de Escola e Coordenador Pedagógico, ambos exigem nível superior e oferecem salários de mais de R$ 5 mil (veja mais na tabela de cargos e salários). Já para nível médio serão abertas mais vagas para Agente de Combate às Endemias, Educador Social, Inspetor de Alunos, dentre outras.

Também serão abertas diversas vagas para nível fundamental, principalmente para os cargos onde não houve concorrentes ou aprovados no concurso aplicado em 2022. É o caso dos cargos de Agente Operacional nas áreas de Carpintaria, Borracharia e Marcenaria, dentre outros.

Dessa forma, os interessados em um cargo público na Prefeitura de Votuporanga já devem começar a estudar, tendo em vista que, com base no cronograma definido pela Administração Municipal, as provas devem ser aplicadas ainda no primeiro semestre deste ano. A estimativa, ainda conforme o edital, é de que pelo menos 6,6 mil pessoas disputem as vagas oferecidas.