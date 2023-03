Importantes ruas e avenidas da cidade serão recapeadas nessa nova fase do programa “Asfalto Novo”, dentre elas a São Paulo e a Itacolomi

publicado em 18/03/2023

O investimento agora será de pouco mais de R$ 9,8 milhões na recuperação de importantes ruas e avenidas de Votuporanga (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Prefeitura de Votuporanga adjudicou na sexta-feira (17) a licitação para a contratação de uma empresa para mais uma fase do programa “Asfalto Novo”. O investimento agora será de pouco mais de R$ 9,8 milhões na recuperação de importantes ruas e avenidas da cidade, dentre elas a ruas São Paulo, Alagoas e Itacolomi, além das avenidas Pansani, Onofre de Paula e 9 de Julho.

A informação foi confirmada ontem pelo prefeito Jorge Seba (PSDB), em entrevista à Cidade FM. Serão recuperados cerca de 200 quarteirões espalhados por diversos bairros em todas as regiões da cidade.

“Vamos assinar o contrato com a empresa vencedora nos próximos dias e, com isso, vamos recapear mais cerca de 200 quarteirões, ou seja, chegaremos a metade das ruas que precisamos recapear em toda a cidade. Depois dessa etapa ainda temos mais 500 quarteirões para recuperar e vamos passar o ano inteiro em obras para aí sim termos uma cidadã com a malha viária boa”, disse o prefeito.

Essa nova fase contempla a rua São Paulo (da Fioravante Davanço até a Itacolomi), a rua Itacolomi inteira, a Avenida da Saudade, uma parte da Avenida 9 de Julho, a rua Chile, a Aristides Galo, Avenida das Nações, a Onofre de Paula, a rua Alagoas (desde a Pernambuco até o antigo posto Canecão), Avenida Pansani, Avenida João Gonçalves Leite, dentre outras.

“Estamos falando de ruas e avenidas que têm mais de 20 ou 30 anos e que já deveriam ter sido arrumadas, mas passado é passado e nós estamos aqui para fazer a nossa parte para que nas próximas chuvas os buracos diminuam bastante, pois isso me incomoda muito também”, completou Seba.