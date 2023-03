O assunto ganhou repercussão após inúmeras reclamações sobre a ineficiência do serviço e o silêncio da empresa responsável

publicado em 14/03/2023

Com investimento de mais de R$ 24 milhões, sem gastar um centavo da Prefeitura, projeto irá iluminar a cidade inteira com LED (Foto: Foco Studio)

Franclin Duarte

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal de Administração, abriu ontem uma licitação que promete acabar de vez com os problemas de iluminação pública na cidade. O assunto ganhou repercussão nos últimos dias após inúmeras reclamações sobre a ineficiência do serviço e o silêncio da empresa responsável, a CSC – Construtora Siqueira Cardoso Eireli, que chegou a faltar a uma audiência pública convocada pela Câmara.

O processo licitatório, do tipo “Pregão Presencial”, busca a contratação de uma empresa para a modernização de toda a rede de Iluminação Pública do município, com a substituição das mais de 15 mil luminárias antigas por lâmpadas de LED, que são mais eficientes (claras), duradouras e econômicas, bem como a manutenção desta rede pelo prazo de cinco anos. Essa informação já havia sido adiantada pelo secretário municipal de Obras, Salvador Castrequini, durante a audiência com os vereadores.

O investimento será de mais de R$ 24 milhões, mas em uma estratégia de gestão, a Administração Municipal irá implementar a iniciativa sem ter que desembolsar um único centavo dos caixas da Prefeitura. Isso porque será utilizada uma modalidade de licitação ainda pouco utilizada no Brasil, que é a “locação de ativos”.

Hoje o município tem uma despesa de cerca de R$ 500 mil por mês com a iluminação, que é custeada por meio da CIP (Contribuição de Iluminação Pública) cobrada na conta de energia de todos os votuporanguenses.

“A empresa vencedora irá substituir todas as luminárias antigas pelas de LED e assumir esse ativo da iluminação pública por cinco anos. Ou seja, só com a economia que teremos com as lâmpadas de LED, que consomem muito menos energia, nós conseguiremos pagar todo o investimento sem ter que mexer no caixa da Prefeitura, além de ficarmos com a cidade mais bonita, iluminada e termos, depois desse período, os ativos dessa economia que poderão ser investidos em outros setores”, disse o prefeito Jorge Seba (PSDB) ao A Cidade.