Após aprovação na Câmara, o prefeito publicou no Diário Oficial a medida que garante recomposição salarial dos funcionários municipais

publicado em 23/03/2023

Após reuniões com o Sindicato dos Servidores e com a Câmara, o prefeito Jorge Seba sancionou o reajuste para o funcionalismo (Foto: Assessoria)

Franclin Duarte

O prefeito Jorge Seba (PSDB) sancionou a lei que garante um reajuste de 10% aos servidores públicos municipais. A medida foi publicada no Diário Oficial do Município após ser aprovado por unanimidade na sessão ordinária desta semana da Câmara Municipal.

Conforme a lei, fica reajustado o vencimento dos servidores ativos, inativos e pensionistas, da administração direta e indireta e autarquias em 10%, sendo: 8% a partir de 1º de março de 2023, sobre o valor do vencimento base de fevereiro e 2% a partir de 1º de dezembro, sobre o vencimento base do mês de novembro. O aumento é fruto de uma negociação entre os vereadores, Sindicato dos Servidores Municipais e Executivo.

Para recordar, o projeto inicial previa a recomposição pelas perdas inflacionárias no percentual de 5,47%, acrescido de 2% de ganho real. O percentual, no entanto, não agradou a categoria, que pediu uma maior valorização.

Uma reunião com uma contraproposta, então, foi realizada na Câmara Municipal e, sensibilizado, com a reivindicação dos parlamentares, o prefeito Jorge Seba autorizou mais 2% de reajuste para dezembro. Após o acordo, a proposta não encontrou resistência na Casa, que aprovou o projeto por unanimidade, em que pese a reivindicação de alguns vereadores por mais valorização.

Vale

O prefeito sancionou também a lei que aumenta, em 10%, o valor do vale-alimentação dos funcionários municipais. Neste caso o reajuste seria de 5,50%, chegando ao valor de R$ 422, mas após o encontro foi aumentado também para 10%, saltando dos atuais R$400,00 para R$440,00 a partir deste mês.

Reunião

Além do reajuste no salário, o prefeito Jorge Seba se reuniu com o presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, Thiago Rogeri da Silva e alguns representantes da categoria, onde se comprometeu a avaliar outras demandas da classe.